От саманок до модернизма. Экскурсовод Динар Бурангулов проведет лекцию об архитектурных стилях Краснодара

Краснодарский край

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  • Дом Акритаса, Красная, 64 © Фото Динара Бурангулова
    Дом Акритаса, Красная, 64 © Фото Динара Бурангулова

Краснодарцев приглашают на лекцию об архитектурных стилях кубанской столицы. Встречу 25 июня проведет блогер, экскурсовод и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов

Туристско-информационный центр Краснодара сообщил, что 25 июня, во вторник, пройдет лекция «Формирование архитектурных стилей Краснодара: от саманок и неоклассицизма до модернизма и капрома». 

Интервью с Динаром Бурангуловым:

Лекцию проведет Динар Бурангулов — исследователь советской архитектуры, экскурсовод и автор блога, посвящённого архитектуре юга России и Урала «Кызыл Пашá».

Начало лекции в 19:30, продолжительность — 1,5 часа. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Митрофана Седина, 85. Вход свободный, однако требуется предварительная запись.

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