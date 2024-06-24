От саманок до модернизма. Экскурсовод Динар Бурангулов проведет лекцию об архитектурных стилях Краснодара

Краснодарцев приглашают на лекцию об архитектурных стилях кубанской столицы. Встречу 25 июня проведет блогер, экскурсовод и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов

Туристско-информационный центр Краснодара сообщил, что 25 июня, во вторник, пройдет лекция «Формирование архитектурных стилей Краснодара: от саманок и неоклассицизма до модернизма и капрома».

Интервью с Динаром Бурангуловым: Экскурсии по Краснодару, увлечение советской мозаикой и архитектурой, переезд и жизнь в Стамбуле

Лекцию проведет Динар Бурангулов — исследователь советской архитектуры, экскурсовод и автор блога, посвящённого архитектуре юга России и Урала «Кызыл Пашá». Начало лекции в 19:30, продолжительность — 1,5 часа. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Митрофана Седина, 85. Вход свободный, однако требуется предварительная запись.