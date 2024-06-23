Почти сутки в пути: из Москвы в Анапу запустили новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут запустили между Москвой и Анапой. Предусмотрены остановки в Горячем Ключе, Архипо-Осиповке, Геленджике и Новороссийске

18 июня проект АММТ («Автовокзалы Москвы — Московский транспорт») сообщил, что между Москвой и Анапой запустили новый автобусный маршрут. Рейсы выполняются четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Отправление с автовокзала «Красногвардейский» в 14:15. При этом на сайте автовокзала ближайший рейс запланирован на вторник, 25 июня. Из 53 мест около половины уже заняты.

Автобус будет делать остановки в Горячем Ключе, Архипо-Осиповке, Геленджике и Новороссийске. Стоимость билетов из Москвы до всех городов маршрута — 5 тысяч рублей, доплата за багаж — 500 рублей. Пассажиры проведут в дороге почти сутки.