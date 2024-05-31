Из Санкт-Петербурга запустят автобусы в Краснодар, Геленджик и Симферополь
В июне автобусы будут отправляться из Санкт-Петербурга в Краснодар, Геленджик и Симферополь
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что из Северной столицы стартуют автобусные перевозки в Симферополь, Геленджик и Краснодар. С 1 июня запустят маршрут № 6499 «Санкт-Петербург — Симферополь», а с 7 июня — маршрут № 5448 «Санкт-Петербург — Геленджик».
«Автобусы на маршрутах будут также дополнительно останавливаться в Краснодаре. За рулем в южные регионы — водители со стажем, прошедшие специальную подготовку», — рассказали в Комтрансе Санкт-Петербурга.
Купить билеты на автобусы и узнать расписание можно на сайтах компаний-агрегаторов.
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