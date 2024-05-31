Из Санкт-Петербурга запустят автобусы в Краснодар, Геленджик и Симферополь

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

В июне автобусы будут отправляться из Санкт-Петербурга в Краснодар, Геленджик и Симферополь

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что из Северной столицы стартуют автобусные перевозки в Симферополь, Геленджик и Краснодар. С 1 июня запустят маршрут № 6499 «Санкт-Петербург — Симферополь», а с 7 июня — маршрут № 5448 «Санкт-Петербург — Геленджик». 

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«Автобусы на маршрутах будут также дополнительно останавливаться в Краснодаре. За рулем в южные регионы — водители со стажем, прошедшие специальную подготовку», — рассказали в Комтрансе Санкт-Петербурга.

Купить билеты на автобусы и узнать расписание можно на сайтах компаний-агрегаторов.

Как писали ранее Юга.ру, по данным туроператоров, в 2024 году спрос на туры в Армению снизился из-за подорожания авиабилетов.

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