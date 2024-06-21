В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Сразу несколько авиакомпаний 21 июня задерживают вылеты самолетов из аэропорта Сочи

21 июня «КП» — Кубань» сообщила, что несколько авиакомпаний задержали вылеты самолетов в Москву, Анталью, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск, Киров и другие города. На видео видно, как люди толпятся у стоек регистрации.

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«Сейчас два рейса с большими задержками — это так называемые «веерные задержки». Они приходят тогда, когда у авиакомпании случается сбой в расписании по каким-то причинам. Например, внеплановое обслуживание воздушного судна. Из-за этого также сдвигаются другие рейсы, которые выполняются на этом же самолете», — прокомментировали ситуацию «КП» — Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Напомним, 20 июня вылет рейса из Сочи в Баку задержали более чем на 10 часов. Экипаж воздушного судна компании «Азимут» во время подготовки борта к вылету решил перенести взлет по технической причине. Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи 21 июня принял первый рейс авиаперевозчика Iran Air Tours из Тегерана. 

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