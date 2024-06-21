В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов

21 июня «КП» — Кубань» сообщила , что несколько авиакомпаний задержали вылеты самолетов в Москву, Анталью, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск, Киров и другие города. На видео видно, как люди толпятся у стоек регистрации.

«Сейчас два рейса с большими задержками — это так называемые «веерные задержки». Они приходят тогда, когда у авиакомпании случается сбой в расписании по каким-то причинам. Например, внеплановое обслуживание воздушного судна. Из-за этого также сдвигаются другие рейсы, которые выполняются на этом же самолете», — прокомментировали ситуацию «КП» — Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Напомним, 20 июня вылет рейса из Сочи в Баку задержали более чем на 10 часов. Экипаж воздушного судна компании «Азимут» во время подготовки борта к вылету решил перенести взлет по технической причине. Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.