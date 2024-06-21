Аэропорт Сочи принял первый рейс авиаперевозчика Iran Air Tours из Тегерана

ТАСС сообщил , авиакомпания Iran Air Tours запустила чартерные рейсы из Тегерана (Иран) в Сочи. Первый самолет приземлился в международном аэропорту курорта 21 июня в 07:40.

«Компания Iran Air Tours начинает полеты раз в неделю в Сочи. Сегодня у нас 104 пассажира, почти полная загрузка самолета», — рассказал СМИ замгендиректора компании «Аэродинамика» Александр Никонов.

Он отметил, что вслед за Iran Air Tours к выполнению полетов из Ирана в Сочи приступят и другие перевозчики:



«Думаю, следующим летом программа будет значительно увеличена. С учетом температурного фактора на Ближнем Востоке у жителей стран региона есть общий тренд на выезд в летние месяцы».

Программу чартерных полетов между Сочи и Тегераном запустил туроператор Mantera travel совместно с иранским туроператором «БуранПарс». В пресс-службе российского туроператора сообщили, что, по плану, до конца лета Сочи смогут посетить не менее тысячи туристов из Ирана.