Аэропорт Сочи принял первый рейс авиаперевозчика Iran Air Tours из Тегерана

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Сочи прибыли туристы из Тегерана. Аэропорт курорта планирует расширять сообщение с Ираном

ТАСС сообщил, авиакомпания Iran Air Tours запустила чартерные рейсы из Тегерана (Иран) в Сочи. Первый самолет приземлился в международном аэропорту курорта 21 июня в 07:40.

70% мест для мужчин, 30% — для женщин:

«Компания Iran Air Tours начинает полеты раз в неделю в Сочи. Сегодня у нас 104 пассажира, почти полная загрузка самолета», — рассказал СМИ замгендиректора компании «Аэродинамика» Александр Никонов.

Он отметил, что вслед за Iran Air Tours к выполнению полетов из Ирана в Сочи приступят и другие перевозчики:

«Думаю, следующим летом программа будет значительно увеличена. С учетом температурного фактора на Ближнем Востоке у жителей стран региона есть общий тренд на выезд в летние месяцы»

Программу чартерных полетов между Сочи и Тегераном запустил туроператор Mantera travel совместно с иранским туроператором «БуранПарс». В пресс-службе российского туроператора сообщили, что, по плану, до конца лета Сочи смогут посетить не менее тысячи туристов из Ирана.

Напомним, что между Сочи и Батуми 22 июня запустят прямые рейсы.

Как писали ранее Юга.ру, авиасообщение свяжет с Сухумом семь городов РФ. В списке также есть Краснодар.

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