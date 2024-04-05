Краснодарский Союз художников открыл сбор на реставрацию здания кирхи
В Краснодаре начался сбор средств на реставрацию здания бывшей лютеранской церкви кирхи
В Краснодаре открыли сбор средств на реставрацию и облагораживание двора бывшей лютеранской церкви (Кирха). Здание нуждается в укреплении стен и замене кровли. Сейчас в нем располагается краснодарский Союз художников, а также школа искусств и галерея «Арт Союз».
В поисках старинной красоты:
«Мы очень любим и оберегаем наш храм искусства, стараемся поддерживать его внешний вид, своими руками восстанавливаем то, что нам по силам. И даже этого не достаточно. Ценный и любимый союз необходимо реставрировать! Зданию требуется укрепление стен и замена кровли», — говорится в сообщении.
Для проведения работ необходимо 27 млн рублей.
Как помочь?
- сделать пожертвование по QR-коду;
- отправить средства переводом на счет Союза художников.
Реквизиты:
Расчетный счет: 40703810000700000009
Банк: КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО
БИК: 040349722
Корр. счет: 30101810200000000722
ИНН: 2309022300
КПП: 230901001
ОГРН: 1032335024611
ОКПО: 02915933.
Здание бывшей евангелистско-лютеранской церкви открыли для прихожан в 1894 году. Оно расположено на улице Октябрьской, 51. В 2024 году церкви с элементами романского и готического стилей исполняется 130 лет.
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