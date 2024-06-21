На Ставрополье открыли новый турмаршрут

20 июня министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов сообщил «Интерфакс» о запуске нового туристического маршрута. Его создали в самом большом природном заказнике региона — «Александровском».

Маршрут протяженностью 25 км включает в себя три тропы: учебно-экологическую, историческую и геологическую. Он проходит через лесостепную экосистему заказника и оснащен навигационными указателями, информационными стендами и местами для отдыха.

По словам Толбатова, развитие экологического туризма сейчас рассматривается как одно из главных направлений в регионе.

Природный заказник «Александровский» площадью 28,4 тыс. га находится в Александровском и Андроповском округах Ставропольского края. На его территории обитают 36 видов растений и 22 вида животных, занесенных в красную книгу России и региона. Там же расположены пещеры «Каменные сараи» и памятник природы лес Дубовый.

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