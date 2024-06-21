На Ставрополье открыли новый турмаршрут

Ставропольский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Кавказ Сегодня»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Кавказ Сегодня»

Новый эколого-просветительский маршрут открылся в Александровском округе Ставрополья

20 июня министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов сообщил «Интерфакс» о запуске нового туристического маршрута. Его создали в самом большом природном заказнике региона — «Александровском».

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

Маршрут протяженностью 25 км включает в себя три тропы: учебно-экологическую, историческую и геологическую. Он проходит через лесостепную экосистему заказника и оснащен навигационными указателями, информационными стендами и местами для отдыха.

По словам Толбатова, развитие экологического туризма сейчас рассматривается как одно из главных направлений в регионе.

Природный заказник «Александровский» площадью 28,4 тыс. га находится в Александровском и Андроповском округах Ставропольского края. На его территории обитают 36 видов растений и 22 вида животных, занесенных в красную книгу России и региона. Там же расположены пещеры «Каменные сараи» и памятник природы лес Дубовый.

Как писали Юга.ру, в парке Кисловодска создадут «Лес ментального здоровья». На его территории установят таблички с мотивационными надписями для психологической поддержки гостей и жителей города.

Благоустройство Экология

Новости

На Ставрополье открыли новый турмаршрут
Аэропорт Сочи принял первый рейс авиаперевозчика Iran Air Tours из Тегерана
Краснодарцев приглашают на лекцию «Стрит-арт в городском пространстве». Ее проведет автор баннера о Кубани на Шри-Ланке
Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается спад жары до 29 °С
Убийственное искусство и Дориан Грей. В краснодарцев приглашают на образовательные лекции
В Краснодаре пройдет лекция «Как путешествовать бюджетно»

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
Вчера, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
Вчера, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте