В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по росписи веера из бамбука

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на занятие по художественной росписи бамбукового веера (16+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 29-30 июня мастер-класс по художественной росписи бамбукового веера утива.

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Во время занятия участники познакомятся с основами росписи и историей веера в Японии, его значением и символизмом, изучат различные техники и подходы к созданию изображений. По итогу встречи каждый унесет домой летний аксессуар, украшенный своими руками.

Мастер-классы пройдут в 13:00. Стоимость участия 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker 24 июня пройдет лекция о творчестве американских режиссеров Итана и Джоэла Коэнов.

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