В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по росписи веера из бамбука
Краснодарцев приглашают на занятие по художественной росписи бамбукового веера (16+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 29-30 июня мастер-класс по художественной росписи бамбукового веера утива.
Во время занятия участники познакомятся с основами росписи и историей веера в Японии, его значением и символизмом, изучат различные техники и подходы к созданию изображений. По итогу встречи каждый унесет домой летний аксессуар, украшенный своими руками.
Мастер-классы пройдут в 13:00. Стоимость участия 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».
Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.
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