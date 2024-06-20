В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по росписи веера из бамбука

Во время занятия участники познакомятся с основами росписи и историей веера в Японии, его значением и символизмом, изучат различные техники и подходы к созданию изображений. По итогу встречи каждый унесет домой летний аксессуар, украшенный своими руками.

Мастер-классы пройдут в 13:00. Стоимость участия 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.