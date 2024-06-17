Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссеров братьев Коэнов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 24 июня обсудят творчество американских режиссеров Итана и Джоэла Коэнов (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 24 июня лекцию «Итан и Джоэл Коэны: черный юмор, метафоры и мастерство диалога». На встрече участники разберутся в философских подтекстах фильмов, поймут, как они создают свои диалоги и узнают, что делает работы режиссеров такими особенными и узнаваемыми.

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«Братья Коэн — один из самых ярких режиссёрских дуэтов современности. В их фильмах чёрный юмор соседствует с глубокими философскими размышлениями, а абсурдные ситуации обнажают тёмные стороны человеческой природы», — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, узнать подробности можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.

Джоэл и И́тан Коэны — американские кинорежиссёры, сценаристы и продюсеры. Известны по лентам «Старикам тут не место», «Фарго», «Большой Лебовски», «Бартон Финк», «Перекрёсток Миллера», «Человек, которого не было» и «Баллада Бастера Скраггса». Обладатели четырёх премий «Оскар», двух BAFTA и одного «Золотого глобуса».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут коллекцию произведений из фондов Государственного Русского музея.

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