Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается спад жары до 29 °С

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Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае, в пятницу, 21 июня

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в столице Кубани 21 июня, в пятницу, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти с переходом на западную 4-9 м/с. Температура воздуха в городе 27-29 °С.

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В Краснодарском крае 21 июня синоптики прогнозирую переменную облачность. Местами в юго-восточных предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти с переходом на северную 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с.

Температура воздуха в регионе 25-30 °С. В горах 20-25 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 6-11 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха 26-31 °С.

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