В Анапе пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел

Администрация Анапы анонсировала всероссийский фестиваль художественных промыслов «Русское ремесло». Он пройдет с 23 по 25 июня на арт-авеню по улице Горького.

В течение трёх дней участники фестиваля проведут для жителей и гостей курорта бесплатные мастер-классы по кузнечному делу, созданию гончарных изделий, декора из стекла и другим направлениям. Получившиеся сувениры можно будет забрать с собой.

Заключительным этапом станет конкурс среди мастеров и модный показ от дизайнеров одежды. Стартует фестиваль каждый день в 10:00.