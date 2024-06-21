В Анапе пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел
В Анапе 23 июня стартует фестиваль «Русское ремесло». Участие бесплатное (6+)
Администрация Анапы анонсировала всероссийский фестиваль художественных промыслов «Русское ремесло». Он пройдет с 23 по 25 июня на арт-авеню по улице Горького.
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В течение трёх дней участники фестиваля проведут для жителей и гостей курорта бесплатные мастер-классы по кузнечному делу, созданию гончарных изделий, декора из стекла и другим направлениям. Получившиеся сувениры можно будет забрать с собой.
Заключительным этапом станет конкурс среди мастеров и модный показ от дизайнеров одежды. Стартует фестиваль каждый день в 10:00.
Как писали Юга.ру, в Анапе с 21 по 23 июня впервые пройдет «АнапаХорФест». Коллективы познакомят зрителей со своим творчеством, представив концертные программы, в которые войдут произведения для хоров.