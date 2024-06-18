В Минводах впервые проведут фестиваль томатов
На Ставрополье с 20 по 22 июня впервые состоится Всероссийский день поля и фестиваль томатов
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края анонсировало с 20 по 22 июня проведение Всероссийского дня поля на территории «МинводыЭКСПО» в хуторе Красный Пахарь. Больше 70 регионов России подали заявки на участие.
Читайте также:
В рамках мероприятия состоится фестиваль томатов. Тепличные комплексы региона представят свою продукцию. Её можно будет не только продегустировать, но и купить. Для гостей подготовили мастер-классы по вязанию томатов из фетра и мыловарению, а также кулинарное шоу.
Как писали Юга.ру, по данным эксперта, в 2024 году урожай яблок на Кубани снизился на 10% из-за заморозков.
Сегодня, 17:10Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
Сегодня, 11:40В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Как будет ходить транспорт?
Вчера, 11:11Чайная церемония
Тестируем самый дорогой способ попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди