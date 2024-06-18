В Минводах впервые проведут фестиваль томатов

На Ставрополье с 20 по 22 июня впервые состоится Всероссийский день поля и фестиваль томатов

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края анонсировало с 20 по 22 июня проведение Всероссийского дня поля на территории «МинводыЭКСПО» в хуторе Красный Пахарь. Больше 70 регионов России подали заявки на участие.

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В рамках мероприятия состоится фестиваль томатов. Тепличные комплексы региона представят свою продукцию. Её можно будет не только продегустировать, но и купить. Для гостей подготовили мастер-классы по вязанию томатов из фетра и мыловарению, а также кулинарное шоу.