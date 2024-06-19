В Анапе впервые пройдет фестиваль хоров

В Анапе с 21 по 23 июня впервые пройдет «АнапаХорФест». Вход на все мероприятия бесплатный (6+)

Администрация Анапы анонсировала проведение с 21 по 23 июня фестиваля хоров. Коллективы познакомят зрителей со своим творчеством, представив концертные программы, в которые войдут произведения для хоров.

Церемония открытия фестиваля состоится в 17:00 в центре культуры «Родина». В 19:00 пройдет концерт хора «Славное море» из Москвы. 23 июня зрители смогут увидеть музыкальный спектакль «Летучий корабль» московского «SILIS-театра». Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, однако надо получить входной билет в кассе или на сайте центра культуры «Родина».