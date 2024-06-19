В Анапе впервые пройдет фестиваль хоров

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Анапе с 21 по 23 июня впервые пройдет «АнапаХорФест». Вход на все мероприятия бесплатный (6+)

Администрация Анапы анонсировала проведение с 21 по 23 июня фестиваля хоров. Коллективы познакомят зрителей со своим творчеством, представив концертные программы, в которые войдут произведения для хоров.

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Церемония открытия фестиваля состоится в 17:00 в центре культуры «Родина». В 19:00 пройдет концерт хора «Славное море» из Москвы. 23 июня зрители смогут увидеть музыкальный спектакль «Летучий корабль» московского «SILIS-театра».

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, однако надо получить входной билет в кассе или на сайте центра культуры «Родина».

Как писали Юга.ру, 22-23 июня в Усть-Лабинске пройдет фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость: Троицкая ветка». Его посвятят Троице и трагическим событиям истории казачества.

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В Анапе впервые пройдет фестиваль хоров
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