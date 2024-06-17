В Краснодаре состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по Булгакову

Краснодарский край

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  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на премьеру нового спектакля по произведению Булгакова (18+)

Краснодарский театр драмы имени Горькова анонсировал на 6-7 июля премьерные показы постановки «Зойкина квартира». За основу сценария взяли одноименное произведение Михаила Булгакова. Режиссер Геннадий Шапошников называет свою работу фантасмагорией.

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Афиша Искусство Краснодар Театры

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по Булгакову

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