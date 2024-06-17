В Краснодаре состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по Булгакову

Краснодарцев приглашают на премьеру нового спектакля по произведению Булгакова (18+)

Краснодарский театр драмы имени Горькова анонсировал на 6-7 июля премьерные показы постановки «Зойкина квартира». За основу сценария взяли одноименное произведение Михаила Булгакова. Режиссер Геннадий Шапошников называет свою работу фантасмагорией.

35-летняя вдова Зоя Денисовна Пельц живет в Москве в годы НЭПа. В квартире женщина открывает ателье, которое ночью превращается в дом свиданий. Это история о стремлении людей любой ценой устроить свое личное счастье.

Юлия Романцова, Арсений Фогелев, Алексей Сухоручко, Татьяна Башкова, Виталий Стеблецов, Александр Крюков, Асир Шогенов исполнили главные роли в постановке. Узнать подробности можно на сайте.