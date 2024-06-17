В Краснодаре состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по Булгакову
Краснодарцев приглашают на премьеру нового спектакля по произведению Булгакова (18+)
Краснодарский театр драмы имени Горькова анонсировал на 6-7 июля премьерные показы постановки «Зойкина квартира». За основу сценария взяли одноименное произведение Михаила Булгакова. Режиссер Геннадий Шапошников называет свою работу фантасмагорией.
35-летняя вдова Зоя Денисовна Пельц живет в Москве в годы НЭПа. В квартире женщина открывает ателье, которое ночью превращается в дом свиданий. Это история о стремлении людей любой ценой устроить свое личное счастье.
Юлия Романцова, Арсений Фогелев, Алексей Сухоручко, Татьяна Башкова, Виталий Стеблецов, Александр Крюков, Асир Шогенов исполнили главные роли в постановке. Узнать подробности можно на сайте.
Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 21 июня открытие выставки «Казачество». Зрители увидят около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков из собрания Государственного Русского музея. В Краснодаре их покажут впервые.