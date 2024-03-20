В России летняя путевка в детский лагерь обойдется минимум в 30 тыс. рублей

Российский союз туриндустрии сообщил о проведенном опросе среди 22 тыс. родителей из 42 регионов России. Исследование показало, что в 2023 году 49,3% детей провели каникулы дома, 47% — у бабушек, 38% —в поездах с семьей, 27% — в лагерях при школах и только 16% — в загородных лагерях.

По данным экспертов, в большинстве регионов цена путевок на лето 2024 года превышает порог в 30 тыс. рублей. Согласно опросу, в этом году 70% родителей готовы купить путевки стоимостью до 30 тыс. рублей, еще 19% — до 50 тыс. рублей и лишь 3,9% — до 100 тыс. рублей.



Также специалисты выяснили, что в 1973 году в стране было 68,6 тыс. детских лагерей, а сейчас — менее 40 тыс. Всего в 2022 и 2023 годах из 17,7 млн российских школьников в организациях отдыха побывало 5,2 млн, то есть, менее трети.