В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Высадка»

Краснодарская «Галерея Ларина» анонсировала на 6 июля открытие выставки современного искусства «Высадка» от движения УНОВИС². Все представленные работы созданы с применением электроники, контроллеров и программирования.

Посетители увидят произведения Тимофея Веселого (Максимова), Эльдара Ганеева, Дарьи Кошкуль, Надежды Лисовской, Татьяны Тапуть, Ильи Харта, Екатерины Шафир, Юлии Баранюк, арт-группы «Наспять». Авторы не ограничиваются одним жанром современного искусства, смешивая все его формы.

УНОВИС² — это платформа, школа и объединение творцов. Её создал в 2023 году художник и куратор Эльдар Ганеев с целью поиска новых методов, подходов и путей развития современного искусства. Штаб-квартира УНОВИС² находится в Москве в помещениях ЦТИ «Фабрика».

Открытие выставки состоится 6 июля в 18:00. Вход свободный. Экспозиция будет доступна до 21 июля по пятницам, субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00. Стоимость билетов 500 рублей.