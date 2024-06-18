В Краснодаре покажут литографии Гойи и Пикассо

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре 21 июня начнет работать выставка «Песок и кровь». Покажут 130 офортов и литографий (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 21 июня открытие экспозиции «Песок и кровь». Выставка включает 130 оригинальных офортов и литографий Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Главная тема всех произведений — коррида.

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«Гойя переносит зрителя непосредственно в гущу событий, заставляя стать свидетелем триумфа победы и величия поражения. Пикассо наслаждается поиском грациозности тореадоров и величественной стати быков, создавая собственный репертуар экспрессивных форм», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Зрители увидят работы из серий «Бедствия войны» и «Тафромахия». Выставка будет работать до 12 августа по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 21 июня открытие выставки «Казачество». Зрители увидят около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков из собрания Государственного Русского музея. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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