В Краснодаре покажут литографии Гойи и Пикассо

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре 21 июня начнет работать выставка «Песок и кровь». Покажут 130 офортов и литографий (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 21 июня открытие экспозиции «Песок и кровь». Выставка включает 130 оригинальных офортов и литографий Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Главная тема всех произведений — коррида.

«Гойя переносит зрителя непосредственно в гущу событий, заставляя стать свидетелем триумфа победы и величия поражения. Пикассо наслаждается поиском грациозности тореадоров и величественной стати быков, создавая собственный репертуар экспрессивных форм», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко. Зрители увидят работы из серий «Бедствия войны» и «Тафромахия». Выставка будет работать до 12 августа по адресу улица Красная, 15.