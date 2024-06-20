Жара до +35 градусов, гроза и град: какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

20 июня в Краснодарском крае сохранится жаркая погода, при этом на востоке и юге Кубани пройдут сильные дожди с грозами и градом

18 июня краевой Гидрометцентр сообщил, что 20 июня в Краснодарском крае температура воздуха прогреется до 35 °С, ночью опустится до 20 °С. Осадков не ожидается, ветер 6–11 м/с. 

«Прошу всех жителей и гостей поберечь себя. Понимаю, что в такую погоду хочется окунуться в прохладную воду. Но помните, купаться в водоемах города строго запрещено. И не стоит охлаждаться в фонтанах, вода в них техническая», — подчеркнул мэр Краснодара Евгений Наумов.

Жара в Краснодаре:

19 июня МЧС Кубани продлило штормовое предупреждение. По данным ведомства, в течение суток 20 июня местами в крае ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 22 м/с.

Синоптики прогнозируют непогоду в пяти районах — Мостовском, Отрадненском, Лабинском, Новокубанском и Армавире. Кроме того, штормовое предупреждение действует в Гулькевичском, Кавказском и Апшеронском районах.

Как писали Юга.ру, в Анапе сняли ограничения на купание в Черном море. Запрет действоал двое суток с 15 июня из-за шторма.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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