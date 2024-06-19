В горах Сочи установили кормушки с солью для оленей, косулей и серн

Сотрудники курорта «Роза Хутор» оборудовали новые кормушки с солью для оленей, косулей и серн

Четыре новые кормушки для копытных животных разместили в горном лесу на разных высотах курорта — там, где чаще всего замечают копытных. Места для кормушек определили на основе наблюдений ученых Сочинского национального парка.

«Мы заботимся о сохранении биоразнообразия в нашем регионе. На курорте постоянно открыты специальные подкормочные станции для животных. Зимой олени, косули и серны могут найти в них кукурузу и сено — это помогает копытным пережить холода. К сожалению, некоторые кормушки не пережили снежное время, поэтому мы установили новые. В летний сезон мы наполняем их солью», — объясняет руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

После зимы соль особенно необходима животным: минералы в ее составе способствуют укреплению костей, росту рогов и появлению у самок молока для потомства. В каждой кормушке — не менее восьми килограммов соли, сотрудники курорта постоянно проверяют полноту емкостей.

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«Чтобы восполнить дефицит натрия, животные слизывают выступающую на камнях соль. Но она мало концентрирована. В свои кормушки мы добавляем специальную соль, которая содержит вещества для борьбы с паразитами у животных. Мы видим, что благодаря постоянной заботе о животных популяция копытных в окрестностях курорта растет. Недавно недалеко от туристических троп заметили стадо из 40 серн», — отметил Денис Рыльцев.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»