В Сочи неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Его ищет полиция
В Центральном районе Сочи мужчина выбросил в реку самокаты. Ему может грозить административная или уголовная ответственность, однако горожане его поддержали
13 апреля телеграм-канал «ЧП Сочи» сообщил, что в центре курорта неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Это произошло в районе остановки «Краснодарское кольцо» на улице Конституции СССР.
В сообществе отметили, что подобные случаи в Сочи происходят не впервые. По словам экспертов, такой вандализм, помимо материального ущерба для компании, создает риски для города и экологии.
В тот же день в телеграм-канале опубликовали видео с места событий. В ролике видно, что самокаты выбросил мужчина.
Позднее пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что сотрудники полиции анализируют видеозаписи и ищут злоумышленника. Мужчине может грозить административная или уголовная ответственность, включая штрафы и другие виды наказания — в зависимости от суммы и масштаба ущерба.
При этом жители города поддержали мужчину. Под публикацией в телеграм-канале «ЧП Сочи» пользователи оставили много положительных комментариев:
«Умничка он!»
«Герои не носят плащи. Достали самокатчики».
«А почему бросил? Потому что задолбали — они там носятся. Нас с ребенком несколько раз пытались сбить. Это очень узкая набережная, и нет ограничения скорости. Мужик молодец».
«Достали уже всех эти самокаты».
«Эти самокаты нигде не нужны! Дорога для авто, а тротуар — для пешеходов».
Как писали Юга.ру, в России планируют повысить штрафы для самокатчиков.