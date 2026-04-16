В Сочи неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Его ищет полиция

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «ЧП Сочи»
В Центральном районе Сочи мужчина выбросил в реку самокаты. Ему может грозить административная или уголовная ответственность, однако горожане его поддержали

13 апреля телеграм-канал «ЧП Сочи» сообщил, что в центре курорта неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Это произошло в районе остановки «Краснодарское кольцо» на улице Конституции СССР.

В сообществе отметили, что подобные случаи в Сочи происходят не впервые. По словам экспертов, такой вандализм, помимо материального ущерба для компании, создает риски для города и экологии.

В тот же день в телеграм-канале опубликовали видео с места событий. В ролике видно, что самокаты выбросил мужчина.

Краснодарский край стал лидером по ДТП с электросамокатами:

Позднее пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что сотрудники полиции анализируют видеозаписи и ищут злоумышленника. Мужчине может грозить административная или уголовная ответственность, включая штрафы и другие виды наказания — в зависимости от суммы и масштаба ущерба.

При этом жители города поддержали мужчину. Под публикацией в телеграм-канале «ЧП Сочи» пользователи оставили много положительных комментариев:

«Умничка он!»

«Герои не носят плащи. Достали самокатчики».

«А почему бросил? Потому что задолбали — они там носятся. Нас с ребенком несколько раз пытались сбить. Это очень узкая набережная, и нет ограничения скорости. Мужик молодец».

«Достали уже всех эти самокаты».

«Эти самокаты нигде не нужны! Дорога для авто, а тротуар — для пешеходов».

Как писали Юга.ру, в России планируют повысить штрафы для самокатчиков.

В реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от нового мазутного пятна
Заморозки до –4 °С и риск гибели урожая. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В Сочи неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Его ищет полиция
Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек
94 школы, 380 детских садов и даже метро. Что можно было бы построить в Краснодарском крае на изъятые у чиновников миллиарды
Ночная атака дронов на Кубань: двое детей погибли, обломки упали на жилые дома и предприятия

Паром из Краснодара в Адыгею
Вчера, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань
Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале
Вчера, 12:32
Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале
С чем это связано?
В Краснодаре пройдет «Библионочь»
Вчера, 14:49
В Краснодаре пройдет «Библионочь»
Узнали программу бесплатных событий

