В Сочи неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Его ищет полиция

В Центральном районе Сочи мужчина выбросил в реку самокаты. Ему может грозить административная или уголовная ответственность, однако горожане его поддержали

13 апреля телеграм-канал «ЧП Сочи» сообщил, что в центре курорта неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Это произошло в районе остановки «Краснодарское кольцо» на улице Конституции СССР.

В сообществе отметили, что подобные случаи в Сочи происходят не впервые. По словам экспертов, такой вандализм, помимо материального ущерба для компании, создает риски для города и экологии.

В тот же день в телеграм-канале опубликовали видео с места событий. В ролике видно, что самокаты выбросил мужчина.