В Краснодаре открылась выставка «Признание в любви»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре с 20 июня можно оценить пейзажи, натюрморты и портреты Анатолия Клименко (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 20 июня открытие персональной выставки Анатолия Клименко «Признание в любви». 25 пейзажей, натюрмортов и портретов вошли в экспозицию. Посетители увидят картины «Зима в Пашковке», «Солнечный день в Боровске», «Натюрморт с лампой», «Розы, фрукты» и другие произведения.

Анатолий Клименко изображает в своих работах станичных гармонистов, петушиный бой, сельские домики, луга и букеты полевых цветов.

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«Творчество художника пронизано любовью к природе Кубани. Его живопись убедительная, честная и искренняя, как и сам автор», — считают в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка «Признание в любви» будет работать до 7 июля по адресу улица Красная, 15.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 21 июня открытие выставки «Казачество». Покажут около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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