В Краснодаре открылась выставка «Признание в любви»

В Краснодаре с 20 июня можно оценить пейзажи, натюрморты и портреты Анатолия Клименко (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 20 июня открытие персональной выставки Анатолия Клименко «Признание в любви». 25 пейзажей, натюрмортов и портретов вошли в экспозицию. Посетители увидят картины «Зима в Пашковке», «Солнечный день в Боровске», «Натюрморт с лампой», «Розы, фрукты» и другие произведения.

Анатолий Клименко изображает в своих работах станичных гармонистов, петушиный бой, сельские домики, луга и букеты полевых цветов.