Россияне назвали лучший магазин для закупки продуктов к праздничному столу

Аналитическое агентство MASMI выяснило, в каком магазине клиенты чаще всего покупают продукты к праздничному столу. 64% респондентов выбрали торговые центры METRO

Покупатели оценили широкий выбор, возможность оптовых покупок, различную упаковку — как индивидуальную, так и большого объема. Среди магазинов, которые покупатели отмечают для закупки качественных продуктов к праздничному столу (на Новый год, юбилеи, дни рождения, свадьбы), большинство (64%) респондентов выбрали METRO. Магазин с заметным преимуществом лидируют в регионах — 75%, тогда как в Москве, где конкуренция значительно выше, торговый центр выбрали 57%.

«Мы рады, что наши клиенты выбирают торговые центры METRO как место для закупок перед важными событиями — праздниками, юбилеями, вечеринками. Наша цель — дать клиентам действительно выгодное ценовое предложение, которое дифференцируется в том числе и от объема закупок: чем больше клиент покупает, тем ниже цена. Мы работаем над расширением ассортимента, в том числе и товаров под собственными торговыми марками, которые создаются шеф-поварами, а значит у покупателей появляется возможность для еще больше творчества на кухне», — отмечает директор по маркетингу METRO Александр Федосов.

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Недавно METRO запустила рекламную кампанию «№1 для праздника», разработанную совместно с агентством Nectarin. Главным героем сюжета стал постоянный амбассадор METRO Константин Ивлев. Он выступил в роли заботливого семьянина и надежного друга, обеспечивающего своих близких всеми необходимыми продуктами из METRO.

Сквозное сообщение всей кампании «Надо много — надо в METRO!» отражает стратегическую модель бизнеса компании: лидерство в оптовых закупках как для В2В клиентов, ресторанов, отелей и кафе, так и для В2С.