В Краснодарском крае и Адыгее магазины «Леруа Мерлен» переименуют в «Лемана про»

Предыстория: В марте 2023 года французская компания Adeo, владелец сети Leroy Merlin, заявила о планах передать компанию локальному менеджменту. Управление сети пообещало, что это никак не повлияет на деятельность гипермаркетов. Компания продолжит работу в обычном режиме, сохранит рабочие места и партнеров.

18 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Леруа Мерлен» сообщил о ребрендинге компании. Торговая сеть сменит название на «Лемана про». Первые магазины планируют открыть до конца 2024 года.



«Компания продолжит работу под новым брендом «Лемана про». Ребрендинг будет осуществлен поэтапно. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — рассказали в ретейлере.



Ребрендинг подразумевает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Также обновят дизайн сайта и приложения сети гипермаркетов. Новый логотип состоит из графитовых и желтых оттенков и включает стилизованное изображение дома.

По данным пресс-службы сети, новое название (на латинице — Lemana Pro) отражает приоритеты компании: «Lе» от «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» (дом), «Nа» — от «Nature» (экологическая ответственность), «Pro» — фокус на профессионалов в сфере строительства и обустройства дома.