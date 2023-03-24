Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Владелец сети обещает, что это не повлияет на работу магазинов

Французская группа ADEO, владелец сети Leroy Merlin, передаст российскую компанию локальному менеджменту, сообщил РБК со ссылкой на представителя компании.

Управление сети обещает, что это никак не повлияет на работу гипермаркетов. Компания продолжит работу в обычном режиме, сохранит рабочие места и партнеров.

Всего в России 111 магазинов сети в 65 городах. В Краснодаре гипермаркеты находятся на улицах Новороссийской, Покрышкина и Тургеневском шоссе. Еще один магазин есть в Новороссийске.

Отметим, что гипермаркеты Leroy Merlin принадлежат семье Мюлье, которая также владеет сетями Auchan и Decathlon. Последняя прекратила работу в России в июне 2022 года.

Как писали Юга.ру, ранее из России ушла IKEA. Магазины закрылись 3 марта 2022 года. Перед закрытием сеть устроила онлайн-распродажу, которая длилась больше месяца.