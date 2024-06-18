В Туапсинском районе прошли международные соревнования по мотокроссу. «Ростелеком» показал трансляцию заездов

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Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Ростелеком» выступил цифровым партнером ежегодных международных соревнований «Winline Кубок Содружества по мотокроссу» в Туапсинском районе

«Winline Кубок Содружества по мотокроссу» традиционно прошел на треке Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края.

С трибун за происходящим наблюдали около 10 тысяч зрителей. Победителем в национальном командном зачете стала сборная России. Второе место заняла команда Казахстана, третье — гонщики из Белоруссии. Наряду с мужчинами в индивидуальных дисциплинах соревновались женщины — в классе MX-woman.

В соревнованиях поучаствовали 146 спортсменов из 18 стран: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Кореи и других.

Для онлайн-трансляции состязаний «Ростелеком» предоставил два защищенных канала связи. За пять дней работы организаторов и два дня онлайн-трансляций заездов по этим каналам передали 251 Гб трафика.

Видео двух дней соревнований доступно в записи.

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«Наша компания из года в год обеспечивает цифровыми решениями большие и малые спортивные мероприятия в регионе: от дворового футбола до Олимпийских игр. Для нас это важная составляющая социальной политики компании. Мы не просто строим оптику и подключаем клиентов, мы стремимся инвестировать в развитие территорий, способствуем цифровой трансформации экономики и социальной сферы. На территории «Орленка» «Ростелеком» ранее построил современную телеком-инфраструктуру, поэтому поддержка международных соревнований по мотокроссу в этом прекрасном месте стала для нас уже доброй традицией», — отметил директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков. 

«Многокамерная прямая трансляция с места событий собрала у экранов свыше 30 тысяч зрителей — на треть больше, чем в прошлом году, и это не предел, мы видим, что интерес к онлайн-показам наших соревнований постоянно растет», — рассказала финансовый директор Федерации мотоциклетного спорта России Оксана Десятерикова.

«Winline Кубок Содружества по мотокроссу» организовали Федерация мотоциклетного спорта России и компания-промоутер «Яхнич Моторспорт» при поддержке Министерства спорта РФ, Администрации Краснодарского края и Всероссийского детского центра «Орленок».

«Ростелеком» традиционно поддерживает крупные мероприятия в регионе. Подробную информацию о партнерстве с национальным цифровым провайдером можно найти на официальном сайте компании. 

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