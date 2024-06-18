На внедорожнике по Северному Кавказу: узнали подробности о джип-турах

Туроператоры рассказали, в каких регионах СКФО есть джип-туры, что входит в их программу, сколько они стоят и кому подойдут такие поездки

13 июня пресс-служба ассоциации туроператоров сообщила , что туры на джипах можно забронировать в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Они актуальны в горной местности, куда нельзя добраться на туристическом автобусе.

Что включено в туры?

Как рассказали в Coral Travel, в маршрут на джипе по Дагестану включены Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо», старинные сторожевые башни, заброшенный аул Гамсутль, Хунзахское высокогорное плато, Цолотлинский каньон и краеведческий музей в Гунибе. В пресс-службе туроператора Fun&Sun отметили, что в маршрутах по Дагестану также предусмотрены прогулки, фотоостановки и дегустации национальной кухни.

По данным туроператоров «Интурист» и Pegas Touristik, в четырехдневный тур на джипе по Северной Осетии включены село Фиагдон, Дзивгисская наскальная крепость, тропа чудес, Кадаргаванский каньон, высокогорное селение Цимити, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и святилище Мады Майрам, а также Куртатинское, Гизельдонское, Геналдонское и Алагирское ущелья. В последнем находится 40-тонный монумент Ныхас Уастырджи — большая наскальная конная статуя. Туроператоры «Алеан» сообщили и о трехдневном джип-туре в Ингушетию. Программа состоит из посещения средневековых замков — Эгикал, Эрзи, Хамхи, Таргим, Вовнушки, а также селения Цори на высоте 1770 метров над уровнем моря.

Сколько стоят джип-туры по Северному Кавказу?

Продолжительность путешествия на внедорожнике зависит от экскурсий и протяженности маршрута. Самые популярные программы рассчитаны на 3-5 дней и стоят в среднем от 40 до 50 тыс. рублей на человека (без учета проезда до старта маршрута и обратно). «Цены очень разные, за индивидуальный тур на джипе в Дагестане можно отдать около 10 тыс. рублей за день за человека, групповая поездка обойдется дешевле», — поделились в «Русском Экспрессе».

Что нужно знать перед поездкой?

Представили «Алеан» заявили, что специальная физическая подготовка участникам джип-туров не потребуется. Однако некоторые программы могут включать пеший подъем. Например, джип-тур «Горный Дагестан» с трекинговым маршрутом к аулу Гамсутль, проходящим через лес.

Как добавили в Fun&Sun, туристы должны готовиться к длительным поездкам на транспорте (от 30 до 400 км в зависимости от маршрута). Путешественникам с хроническими заболеваниями или проблемами со спиной перед поездкой рекомендуют проконсультироваться с врачом.



«Чтобы турист не испытывал дискомфорта во время джип-тура, у него должен быть крепкий вестибулярный аппарат. Не все хорошо переносят серпантин и перепады давления в горах», — отметили в «Русском Экспрессе».

Также эксперты Coral Travel и «Интуриста» не советуют брать в джип-туры детей до 12 лет.



Туроператоры Space Travel предупредили, что порулить джипом во время поездки не удастся. Это является нарушением условий страховки. Специалисты напомнили, что горные дороги требуют определенного опыта вождения.