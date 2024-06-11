Каппадокия на минималках. В Северной Осетии появится отель, вырубленный в скале
В Северной Осетии планируют построить необычную гостиницу
7 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в интервью ТАСС, что в республике будут возводить отель категории 4 звезды в скале. По его словам, аналогов проекта, который получил название «Кахтисар», нигде нет.
Вероятно, он имел в виду «нигде в РФ», поскольку отели, расположенные в пещерах и скалах, есть во многих странах, например, в Греции, Испании и Турции.
Сейчас отель находится на правительственной экспертизе. Строительные работы должны начаться в 2025 году.
«Кахтисар — это древнее городище. Отель, скажем так, экологию не нарушает, [сохраняет] память охранно-культурного наследия. Там рядом водопады. Очень красивая история», — отметил руководитель республики.
Как писали Юга.ру, курорт «Турьев Хутор» за 80 млрд рублей начнут строить в горах Сочи конце 2024 года.