Каппадокия на минималках. В Северной Осетии появится отель, вырубленный в скале

Северная Осетия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Северной Осетии планируют построить необычную гостиницу

7 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в интервью ТАСС, что в республике будут возводить отель категории 4 звезды в скале. По его словам, аналогов проекта, который получил название «Кахтисар», нигде нет.

Вероятно, он имел в виду «нигде в РФ», поскольку отели, расположенные в пещерах и скалах, есть во многих странах, например, в Греции, Испании и Турции.

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Сейчас отель находится на правительственной экспертизе. Строительные работы должны начаться в 2025 году.

«Кахтисар — это древнее городище. Отель, скажем так, экологию не нарушает, [сохраняет] память охранно-культурного наследия. Там рядом водопады. Очень красивая история», — отметил руководитель республики.

Как писали Юга.ру, курорт «Турьев Хутор» за 80 млрд рублей начнут строить в горах Сочи конце 2024 года.

Курорты и туризм Отели

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