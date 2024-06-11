Каппадокия на минималках. В Северной Осетии появится отель, вырубленный в скале

7 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в интервью ТАСС, что в республике будут возводить отель категории 4 звезды в скале. По его словам, аналогов проекта, который получил название «Кахтисар», нигде нет.

Вероятно, он имел в виду «нигде в РФ», поскольку отели, расположенные в пещерах и скалах, есть во многих странах, например, в Греции, Испании и Турции.