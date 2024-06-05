В Кисловодске установят первый на Ставрополье зиплайн над водой

3 июня пресс-служба мэрии Кисловодска сообщила об установке на курорте зиплайна длиной более 750 метров. Особенность аттракциона — скоростное скольжение над водой по стальному тросу на специальном подвесе с креплениями.

Трос в виде троллеи будет натянут с самой верхней точки над Старым озером. Установку зиплайна включили в проект реновации водоема.

«Сейчас уже активно работаем над установкой всех необходимых конструкций. Всё будет организовано с учетом требований техники безопасности. Для удобства предусмотрели отдельный трос для подъема, так что на нашем зиплайне можно будет прокатиться в обе стороны», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.