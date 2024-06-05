В Кисловодске установят первый на Ставрополье зиплайн над водой

Ставропольский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Кисловодска kislovodsk-kurort.org
    © Скриншот с сайта мэрии Кисловодска kislovodsk-kurort.org

В Кисловодске появится аттракцион над водной гладью длиной более 750 метров

3 июня пресс-служба мэрии Кисловодска сообщила об установке на курорте зиплайна длиной более 750 метров. Особенность аттракциона — скоростное скольжение над водой по стальному тросу на специальном подвесе с креплениями.

5 бассейнов и 83 пальмы:

Трос в виде троллеи будет натянут с самой верхней точки над Старым озером. Установку зиплайна включили в проект реновации водоема.

«Сейчас уже активно работаем над установкой всех необходимых конструкций. Всё будет организовано с учетом требований техники безопасности. Для удобства предусмотрели отдельный трос для подъема, так что на нашем зиплайне можно будет прокатиться в обе стороны», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Как писали ранее Юга.ру, в Кисловодске в подземных переходах откроют арт-галереи местных художников.

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В Кисловодске установят первый на Ставрополье зиплайн над водой
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