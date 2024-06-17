ГК ТОЧНО достроила жилой комплекс «Стрижи» в Краснодаре

Реклама ООО "Точно Маркетинг" ИНН: 2312316395 ERID: j1SVHyf65EC2YFmmH
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Андрея Лаферова
    © Фото Андрея Лаферова

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) организовал праздник для новоселов и гостей ЖК «Стрижи» в Краснодаре

Праздник устроили в честь завершения строительства всего комплекса и передачи ключей собственникам последнего (четвертого) литера. 

«Стрижи»* — это четыре 25-этажных дома в микрорайоне Гидростроителей. Благодаря обилию зеленых зон и близости реки Кубань жители комплекса смогут проводить время на природе, не выезжая за пределы своего района. Строительство «Стрижей» началось в 2018 году. Первый дом сдали в 2021 году, второй — в 2022-м, последние два достроили в этом году. Всего в комплексе будут жить 1015 семей. 

Читайте также:

Во дворе комплекса обустроили безопасные детские и игровые площадки, уличные тренажеры и места для прогулок. Отдохнуть с семьей или собраться с друзьями можно в зоне барбекю.

В комплексе есть собственный наземный паркинг на 863 автомобиля с круглосуточным видеонаблюдением. Для безопасности жителей территорию «Стрижей» огородили. Первые этажи домов занимают коммерческие помещения: магазины, аптеки, кофейни, пекарни, пункты выдачи заказов.

Читайте также:

На празднике в честь выдачи ключей девелопер организовал активности для детей и взрослых. Пока маленькие гости под присмотром аниматоров делали аквагрим, смотрели шоу мыльных пузырей и запускали воздушных змеев, родители танцевали под каверы популярных песен и создавали брендированные брелоки. Всех гостей угощали мороженым, попкорном, сезонными фруктами и освежающими лимонадами. 

  • © Фото Андрея Лаферова
    © Фото Андрея Лаферова
  • © Фото Андрея Лаферова
    © Фото Андрея Лаферова

*Застройщик — ООО «СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Как писали Юга.ру, ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года». Конкуренцию ему составят 13 ведущих региональных и федеральных застройщиков.

ГК ТОЧНО Жилье Краснодар Недвижимость Строительство

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссеров братьев Коэнов
Краснодарский край возглавил топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки — аналитики
В Сочи назначили исполняющего обязанности мэра. Кратко об Андрее Прошунине
Концерты и ночные полеты на аттракционах: «Сочи Парк» будет работать до двух часов ночи
Пробка на 5,5 км образовалась 17 июня на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря
В Анапе сняли ограничения на купание в Черном море

Лента новостей

Два озера, альпаки и эндемики: тестируем легкую велопешеходную тропу в горах Сочи
Сегодня, 09:09 Реклама
Два озера, альпаки и эндемики: тестируем легкую велопешеходную тропу в горах Сочи
Чайная церемония
Сегодня, 11:11
Чайная церемония
Тестируем самый дорогой способ попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
10 июня, 13:41
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края

Реклама на сайте