ГК ТОЧНО достроила жилой комплекс «Стрижи» в Краснодаре
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) организовал праздник для новоселов и гостей ЖК «Стрижи» в Краснодаре
Праздник устроили в честь завершения строительства всего комплекса и передачи ключей собственникам последнего (четвертого) литера.
«Стрижи»* — это четыре 25-этажных дома в микрорайоне Гидростроителей. Благодаря обилию зеленых зон и близости реки Кубань жители комплекса смогут проводить время на природе, не выезжая за пределы своего района. Строительство «Стрижей» началось в 2018 году. Первый дом сдали в 2021 году, второй — в 2022-м, последние два достроили в этом году. Всего в комплексе будут жить 1015 семей.
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Во дворе комплекса обустроили безопасные детские и игровые площадки, уличные тренажеры и места для прогулок. Отдохнуть с семьей или собраться с друзьями можно в зоне барбекю.
В комплексе есть собственный наземный паркинг на 863 автомобиля с круглосуточным видеонаблюдением. Для безопасности жителей территорию «Стрижей» огородили. Первые этажи домов занимают коммерческие помещения: магазины, аптеки, кофейни, пекарни, пункты выдачи заказов.
На празднике в честь выдачи ключей девелопер организовал активности для детей и взрослых. Пока маленькие гости под присмотром аниматоров делали аквагрим, смотрели шоу мыльных пузырей и запускали воздушных змеев, родители танцевали под каверы популярных песен и создавали брендированные брелоки. Всех гостей угощали мороженым, попкорном, сезонными фруктами и освежающими лимонадами.
*Застройщик — ООО «СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Как писали Юга.ру, ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года». Конкуренцию ему составят 13 ведущих региональных и федеральных застройщиков.