ГК ТОЧНО достроила жилой комплекс «Стрижи» в Краснодаре

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) организовал праздник для новоселов и гостей ЖК «Стрижи» в Краснодаре

«Стрижи»* — это четыре 25-этажных дома в микрорайоне Гидростроителей. Благодаря обилию зеленых зон и близости реки Кубань жители комплекса смогут проводить время на природе, не выезжая за пределы своего района. Строительство «Стрижей» началось в 2018 году. Первый дом сдали в 2021 году, второй — в 2022-м, последние два достроили в этом году. Всего в комплексе будут жить 1015 семей.

Праздник устроили в честь завершения строительства всего комплекса и передачи ключей собственникам последнего (четвертого) литера.

Во дворе комплекса обустроили безопасные детские и игровые площадки, уличные тренажеры и места для прогулок. Отдохнуть с семьей или собраться с друзьями можно в зоне барбекю.

В комплексе есть собственный наземный паркинг на 863 автомобиля с круглосуточным видеонаблюдением. Для безопасности жителей территорию «Стрижей» огородили. Первые этажи домов занимают коммерческие помещения: магазины, аптеки, кофейни, пекарни, пункты выдачи заказов.