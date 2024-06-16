На Апшеронской узкоколейке восстановили сгоревший мост

Краснодарский край

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  • Отремонтированный Красный мост на Апшеронской узкоколейке © Скриншот публикации в телеграм-канале «Шпалорез-Экспресс», t.me/shpalorez
    Отремонтированный Красный мост на Апшеронской узкоколейке © Скриншот публикации в телеграм-канале «Шпалорез-Экспресс», t.me/shpalorez

Энтузиасты закончили ремонт Красного моста на Апшеронской узкоколейной железной дороге

Телеграм-канал «Шпалорез-Экспресс» сообщил об успешном окончании ремонта важной части Апшеронской узкоколейной железной дороги — Красного моста, который представляет собой эстакаду над долиной реки Пшехо.

Красный мост, расположенный на перегоне между станциями Новый Режет и Средние Тубы, сгорел 9 апреля. Пострадали шпалы и деревянные пешеходные перекрытия. Как следствие, верхняя часть 37-километровой ветки оказалась отрезана от нижних станций. Группа энтузиастов начала восстановление , которое продлилось почти два с половиной месяца.

Апшеронская узкоколейная железная дорога (УЖД) является не только самой длинной узкоколейкой России, но и единственной высокогорной. Ветка «Мезмай — Гуамка» также считается частью Апшеронской УЖД и до конца 1960-х, когда был демонтирован участок «Темнолесская — Камышанова Поляна», была напрямую связана с основной веткой.

Ранее на этой неделе в Красной Поляне открыли новую экотропу, а на Бугазской косе начал ловить МТС.

Апшеронский район Железная дорога Курорты и туризм

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На Апшеронской узкоколейке восстановили сгоревший мост
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