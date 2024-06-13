На узком участке Бугазской косы под Анапой расширили зону сотовой связи

МТС расширила покрытие мобильной связи и интернета на Бугазской косе под Анапой

13 июня пресс-служба МТС сообщила Юга.ру, что провайдер расширил зону покрытия 4G на Бугазской косе. Теперь песчаная полоса, отделяющая Бугазский лиман от Черного моря, полностью охвачена мобильной связью и интернетом. МТС разместила новые станции связи на узком участке косы — местах диких пляжей, кемпингов и лагерей серферов. Ранее удаленность этой части косы приводила к нестабильному сигналу связи и перебоям с интернетом. Теперь 4G-сеть МТС работает как на суше, так и в нескольких километрах по воде, где проводят большую часть времени туристы.

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Провайдер установил дополнительную базовую станцию в начале косы — в станице Благовещенской: она должна обеспечить связь и интернет для растущего потока туристов. Бугазская коса — одна из самых длинных на Черноморском побережье. Это природный памятник регионального значения. Ее форма меняется под воздействием морской воды и ветра. Многие туристы приезжают на Бугазскую косу ради кайтсерфинга, поскольку локацию считают идеальной для этого спорта.