Парки Краснодара обработают от клещей и комаров. Жителей попросили воздержаться от посещения с 17 июня

С 17 июня шесть краснодарских парков начнут обрабатывать от насекомых

11 июня телеграм-канал парков Краснодара сообщил , что «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковскую рощу», парки «Рождественский», «Старая Кубань» и имени 30-летия Победы обработают от клещей и комаров. Работы начнут с 17 июня.

Специалисты будут проводить обработку после 23:00 в безветренную сухую погоду. Уточняется, что в краснодарских парках не используют средства, опасные для людей и животных.

Жителей города попросили воздержаться от посещения парковых территорий во время обработки. О времени работ в каждом парке сообщат позже.



Напомним, что предыдущая сезонная обработка краснодарских парков от клещей прошла в конце апреля 2024.