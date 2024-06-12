Парки Краснодара обработают от клещей и комаров. Жителей попросили воздержаться от посещения с 17 июня

Краснодарский край

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  • Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 17 июня шесть краснодарских парков начнут обрабатывать от насекомых

11 июня телеграм-канал парков Краснодара сообщил, что «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковскую рощу», парки «Рождественский», «Старая Кубань» и имени 30-летия Победы обработают от клещей и комаров. Работы начнут с 17 июня.

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Специалисты будут проводить обработку после 23:00 в безветренную сухую погоду. Уточняется, что в краснодарских парках не используют средства, опасные для людей и животных. 

Жителей города попросили воздержаться от посещения парковых территорий во время обработки. О времени работ в каждом парке сообщат позже. 

Напомним, что предыдущая сезонная обработка краснодарских парков от клещей прошла в конце апреля 2024.

Как писали ранее Юга.ру, в Анапе выбирают название для самого большого парка. За понравившийся вариант можно проголосовать.

Краснодар Насекомые Парки

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