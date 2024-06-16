Все пляжи Сочи закрылись из-за непогоды

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В связи с сильным волнением моря 16 июня закрыты все пляжи города Сочи

Администрация Сочи опубликовала предупреждение о том, что на всей территории курорта, а также в Сириусе 16 июня ожидаются сильный дождь с грозой, порывы ветра скоростью до 18 м/с и образование смерчей на море.

Портал 93.ru сообщает, что сегодня в Сочи закрыты все пляжи, а доступ людей к берегу ограничен. Высота волн достигает 3,5 метра. Как ожидается, хорошая погода вернется на Черноморское побережье края уже завтра, 17 июня. А к среде воздух снова прогреется до +30 С.

Напомним, что вчера запрещали купаться в Анапе, а сегодня утром в Дивноморском на мель выбросило плавкран.

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