Все пляжи Сочи закрылись из-за непогоды

Администрация Сочи опубликовала предупреждение о том, что на всей территории курорта, а также в Сириусе 16 июня ожидаются сильный дождь с грозой, порывы ветра скоростью до 18 м/с и образование смерчей на море.

Портал 93.ru сообщает, что сегодня в Сочи закрыты все пляжи, а доступ людей к берегу ограничен. Высота волн достигает 3,5 метра. Как ожидается, хорошая погода вернется на Черноморское побережье края уже завтра, 17 июня. А к среде воздух снова прогреется до +30 С.