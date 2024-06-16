В Дивноморском на мель выбросило плавучий кран
Плавучую конструкцию прибило штормом к отмели на пляже «Факел» в поселке Дивноморское
Телеграм-канал «Жизнь на море» опубликовал несколько видео, снятых 16 июня на пляже «Факел» в поселке Дивноморское, который расположен в нескольких километрах к юго-востоку от Геленджика.
«Баржу прибило к берегу», — так подписано первое видео. Впрочем, комментаторы уточняют, что это не баржа, а плавучий кран — установленная на понтон конструкция для монтажных работ.
Официальных комментариев о том, что это за плавкран и сложно ли его будет убрать с отмели, пока что не поступило.
Вчера штормовой фронт вызвал многочисленные последствия в Анапе и Новороссийске.
Также стоит отметить, что в селе Возрождение рядом с Геленджиком 14 февраля начался фестиваль «Солнцестояние».