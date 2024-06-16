В Дивноморском на мель выбросило плавучий кран

Краснодарский край

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  • Плавкран, который прибило штормом к берегу пляжа «Факел» в Дивноморском 16 июня 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Жизнь на море», t.me/gelendgik
    Плавкран, который прибило штормом к берегу пляжа «Факел» в Дивноморском 16 июня 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Жизнь на море», t.me/gelendgik

Плавучую конструкцию прибило штормом к отмели на пляже «Факел» в поселке Дивноморское

Телеграм-канал «Жизнь на море» опубликовал несколько видео, снятых 16 июня на пляже «Факел» в поселке Дивноморское, который расположен в нескольких километрах к юго-востоку от Геленджика.

«Баржу прибило к берегу», — так подписано первое видео. Впрочем, комментаторы уточняют, что это не баржа, а плавучий кран — установленная на понтон конструкция для монтажных работ.

Официальных комментариев о том, что это за плавкран и сложно ли его будет убрать с отмели, пока что не поступило.

Вчера штормовой фронт вызвал многочисленные последствия в Анапе и Новороссийске.

Также стоит отметить, что в селе Возрождение рядом с Геленджиком 14 февраля начался фестиваль «Солнцестояние».

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