В Дивноморском на мель выбросило плавучий кран

Плавучую конструкцию прибило штормом к отмели на пляже «Факел» в поселке Дивноморское

Телеграм-канал «Жизнь на море» опубликовал несколько видео, снятых 16 июня на пляже «Факел» в поселке Дивноморское, который расположен в нескольких километрах к юго-востоку от Геленджика.

«Баржу прибило к берегу», — так подписано первое видео. Впрочем, комментаторы уточняют, что это не баржа, а плавучий кран — установленная на понтон конструкция для монтажных работ.