В Геленджике праздник Ивана Купалы отметят фестивалем «Солнцестояние»

Под Геленджиком отметят праздник Ивана Купалы в духе древних традиций и обычаев. Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение (12+)

Расписание событий:

14 июня в 19:00 народные гуляния с Вероникой Гаврилёнок;

15 июня в 20:00 world music concert Татьяны Калмыковой;

16 июня в 20:00 концерт Светозара «Аурамира»;

17 июня в 20:00 ecstatic dance от диджеев Artemiy и Амриса;

18 июня в 20:00 концерт Ульяны Бойцовой и Амриса;

19 июня в 20:00 концерт фольклорного ансамбля «Казачий пикет»;

19 июня в 21:00 концерт проекта «ЭтноДар»;

21 июня в 20:00 концерт ансамбля «Ретроспектива»;

22 июня в 17:00 праздник «Купалы» с Аленой Волковой;

22 июня в 21:30 Купальский концерт Татьяны Калмыковой и ансамбля «Ретроспектива».

«Почувствуйте единение с природой в сердце живописной долины, окруженной водопадами, на берегу кристально чистой реки Жане, где мистические дольмены шепчут забытые легенды. Сплетите венки, искупайтесь в горных ручьях и найдите свою половинку в волшебную Купальскую ночь. Присоединяйтесь к нам, чтобы наполниться энергией лета и забыть о хлопотах в круговороте веселья древних традиций нашей Родины», — приглашают организаторы.

Варианты проживания: в своей палатке; аренда комфортных шатров, спальников, ковриков; сферы и номера с удобствами. Узнать подробности и забронировать места можно по ссылке.

Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение под Геленджиком. Координаты: 44.5489098, 38.2445944.