В Геленджике праздник Ивана Купалы отметят фестивалем «Солнцестояние»
Под Геленджиком отметят праздник Ивана Купалы в духе древних традиций и обычаев. Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение (12+)
Организаторы фестиваля «Солнцестояние» анонсировали празднование Ивана Купалы.
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Расписание событий:
- 14 июня в 19:00 народные гуляния с Вероникой Гаврилёнок;
- 15 июня в 20:00 world music concert Татьяны Калмыковой;
- 16 июня в 20:00 концерт Светозара «Аурамира»;
- 17 июня в 20:00 ecstatic dance от диджеев Artemiy и Амриса;
- 18 июня в 20:00 концерт Ульяны Бойцовой и Амриса;
- 19 июня в 20:00 концерт фольклорного ансамбля «Казачий пикет»;
- 19 июня в 21:00 концерт проекта «ЭтноДар»;
- 21 июня в 20:00 концерт ансамбля «Ретроспектива»;
- 22 июня в 17:00 праздник «Купалы» с Аленой Волковой;
- 22 июня в 21:30 Купальский концерт Татьяны Калмыковой и ансамбля «Ретроспектива».
«Почувствуйте единение с природой в сердце живописной долины, окруженной водопадами, на берегу кристально чистой реки Жане, где мистические дольмены шепчут забытые легенды. Сплетите венки, искупайтесь в горных ручьях и найдите свою половинку в волшебную Купальскую ночь. Присоединяйтесь к нам, чтобы наполниться энергией лета и забыть о хлопотах в круговороте веселья древних традиций нашей Родины», — приглашают организаторы.
Варианты проживания: в своей палатке; аренда комфортных шатров, спальников, ковриков; сферы и номера с удобствами. Узнать подробности и забронировать места можно по ссылке.
Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение под Геленджиком. Координаты: 44.5489098, 38.2445944.
Как писали Юга.ру, сообщество «Татары Краснодара» анонсировало на 15 июня празднование сабантуя. В программе: выступления сольных артистов и коллективов, народные игры и забавы, а также дискотека.