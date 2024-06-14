В Геленджике праздник Ивана Купалы отметят фестивалем «Солнцестояние»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Евгений Смирнов, ЮГА.ру
    © Евгений Смирнов, ЮГА.ру

Под Геленджиком отметят праздник Ивана Купалы в духе древних традиций и обычаев. Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение (12+)

Организаторы фестиваля «Солнцестояние» анонсировали празднование Ивана Купалы.

Читайте также:

Расписание событий:

  • 14 июня в 19:00 народные гуляния с Вероникой Гаврилёнок;
  • 15 июня в 20:00 world music concert Татьяны Калмыковой;
  • 16 июня в 20:00 концерт Светозара «Аурамира»;
  • 17 июня в 20:00 ecstatic dance от диджеев Artemiy и Амриса;
  • 18 июня в 20:00 концерт Ульяны Бойцовой и Амриса;
  • 19 июня в 20:00 концерт фольклорного ансамбля «Казачий пикет»;
  • 19 июня в 21:00 концерт проекта «ЭтноДар»;
  • 21 июня в 20:00 концерт ансамбля «Ретроспектива»;
  • 22 июня в 17:00 праздник «Купалы» с Аленой Волковой;
  • 22 июня в 21:30 Купальский концерт Татьяны Калмыковой и ансамбля «Ретроспектива».

«Почувствуйте единение с природой в сердце живописной долины, окруженной водопадами, на берегу кристально чистой реки Жане, где мистические дольмены шепчут забытые легенды. Сплетите венки, искупайтесь в горных ручьях и найдите свою половинку в волшебную Купальскую ночь. Присоединяйтесь к нам, чтобы наполниться энергией лета и забыть о хлопотах в круговороте веселья древних традиций нашей Родины», — приглашают организаторы.

Варианты проживания: в своей палатке; аренда комфортных шатров, спальников, ковриков; сферы и номера с удобствами. Узнать подробности и забронировать места можно по ссылке.

Фестиваль пройдет с 14 по 23 июня в селе Возрождение под Геленджиком. Координаты: 44.5489098, 38.2445944.

Как писали Юга.ру, сообщество «Татары Краснодара» анонсировало на 15 июня празднование сабантуя. В программе: выступления сольных артистов и коллективов, народные игры и забавы, а также дискотека.

Геленджик отдых Праздники Развлечения Фестивали

Новости

В Геленджике праздник Ивана Купалы отметят фестивалем «Солнцестояние»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великая красота»
В Краснодаре откроется фотовыставка «Непридуманный сюжет»
В сочинском парке в центре города появятся капибары
По Кипарисовому озеру под Анапой запретили плавать на своих сапах
Прямые рейсы между Сочи и Батуми запустят 22 июня

Лента новостей

В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
9 июня, 15:05
В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
Рассказываем о мероприятиях
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
10 июня, 13:41
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет
Вчера, 10:30
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет

Реклама на сайте