На скале Киселева установили смотровую площадку
Конструкцию, которая делает обзор удобным и безопасным, возвели на одной из главных природных достопримечательностей в окрестностях Туапсе
На скале Киселева установили «экологическую» смотровую площадку — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
По утверждению чиновника, «конструкция легкая, не затрагивающая грунт и скальную породу».
«При установке площадки ни одно дерево не пострадало. А проход на пляж для туристов был и будет бесплатным», — утверждает Бойко.
Также глава района пообещал до конца года оборудовать на скале Киселева спуск к морю (сейчас там «дикая» тропинка, которая может доставить сложности туристам с низкой физической подготовкой).
Ранее на этой неделе в Туапсе нарисовали гигантского Николая Дроздова, а в Армавире приняли на работу робота-библиотекаря по имени Маша.