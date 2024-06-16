На скале Киселева установили смотровую площадку

Конструкцию, которая делает обзор удобным и безопасным, возвели на одной из главных природных достопримечательностей в окрестностях Туапсе

На скале Киселева установили «экологическую» смотровую площадку — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По утверждению чиновника, «конструкция легкая, не затрагивающая грунт и скальную породу».

«При установке площадки ни одно дерево не пострадало. А проход на пляж для туристов был и будет бесплатным», — утверждает Бойко.

Также глава района пообещал до конца года оборудовать на скале Киселева спуск к морю (сейчас там «дикая» тропинка, которая может доставить сложности туристам с низкой физической подготовкой).