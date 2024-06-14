В центре Туапсе появился мурал с Николаем Дроздовым

Граффити с Николаем Дроздовым появилось в центре Туапсе на торце пятиэтажки

14 июня «Туапсинские вести» сообщили, что в центре курорта на торце пятиэтажки появился мурал с ведущим телепередачи «В мире животных» Николаем Дроздовым. Портрет зоозащитника городу подарило Русское географическое общество.

Во всю стену: Онлайн-тур по самым большим граффити Краснодара

«Портрет всеми любимого ученого и защитника природы — еще один дар Туапсе от Русского географического общества», — рассказал председатель Туапсинского отделения РГО Микаэл Аракелов. Он напомнил, в 2023 году на фасаде туапсинской школы №5 появился мурал в честь 220-летия первого русского кругосветного плавания Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.