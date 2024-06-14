В библиотеке Армавира начнет работать робот Маша

В модельной библиотеке Армавира появится робот Маша. Искусственный интеллект будет общаться с читателями и помогать искать книги

Искусственный интеллект будет выполнять функции гида и фотографа: встречать посетителей, проводить экскурсии по библиотеке, отвечать на вопросы и фотографировать. Готовые снимки он тут же отправит на электронную почту.

Также робот будет искать книги по запросу и давать личные рекомендации для чтения на основе предпочтений читателей. Сотрудники модельной библиотеки хотят привлекать робота Машу для проведения развлекательных мероприятий — интеллектуальных игр и викторин.



«Робот «Маша» сможет привлечь новых читателей, которые ранее не рассматривали библиотеку как центр интеллектуального досуга, станет помощником в организации и проведении мероприятий, в том числе проводимых вне стен учреждения», — отметили в администрации.

Модельные библиотеки — это не просто хранилища книг и читальные залы, а современные культурные пространства, где можно читать книги, слушать лекции, работать, как в коворкинге. Такие центры активно используют современные технологии.