В библиотеке Армавира начнет работать робот Маша

Краснодарский край

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  • © Изображение Christopher White с сайта Pixabay
    © Изображение Christopher White с сайта Pixabay

В модельной библиотеке Армавира появится робот Маша. Искусственный интеллект будет общаться с читателями и помогать искать книги

13 июня администрация Армавира сообщила, что в городской библиотеке им. Крупской появится робот-библиотекарь Маша. 

Искусственный интеллект будет выполнять функции гида и фотографа: встречать посетителей, проводить экскурсии по библиотеке, отвечать на вопросы и фотографировать. Готовые снимки он тут же отправит на электронную почту.

Взгляд изнутри::

Также робот будет искать книги по запросу и давать личные рекомендации для чтения на основе предпочтений читателей. Сотрудники модельной библиотеки хотят привлекать робота Машу для проведения развлекательных мероприятий — интеллектуальных игр и викторин. 

«Робот «Маша» сможет привлечь новых читателей, которые ранее не рассматривали библиотеку как центр интеллектуального досуга, станет помощником в организации и проведении мероприятий, в том числе проводимых вне стен учреждения», — отметили в администрации.

Модельные библиотеки — это не просто хранилища книг и читальные залы, а современные культурные пространства, где можно читать книги, слушать лекции, работать, как в коворкинге. Такие центры активно используют современные технологии.

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