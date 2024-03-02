В Краснодаре открыли детский книжный магазин «Бабушка–ракета»
В Краснодаре предприниматели открыли детский книжный магазин с любопытным названием
Магазин «Бабушка–ракета» открыли на улице Коммунаров. В телеграм-канале владельцы рассказали, что название придумал их сын:
«Название выдумал наш 5-летний копирайтер. Родителям оставалось дать визуал. Вечерами мы впитывали фильмы Миядзаки, у него шикарные бабушки-пиратки».
Где отдохнуть и поесть с детьми в Краснодаре:
Создатели пишут, что предлагают клиентам добрые и умные детские книги, кофе и послушать винил. Еще в продаже есть игрушки.
Судя по фото и видео, в магазине яркий интерьер — стены расписаны сюжетами из детских произведений. На территории оборудовали сцену для проведения спектаклей.
Напомним, в Краснодаре в арт-пространстве «Пустое место» 2-3 марта проходит весенний «Точка маркет» (18+). Там продают и покупают парфюмерию, свечи, постельное белье, кружки ручной работы, диффузоры, украшения, женскую и мужскую одежду, натуральную косметику и многое другое.