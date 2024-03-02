В Краснодаре открыли детский книжный магазин «Бабушка–ракета»

В Краснодаре предприниматели открыли детский книжный магазин с любопытным названием

«Название выдумал наш 5-летний копирайтер. Родителям оставалось дать визуал. Вечерами мы впитывали фильмы Миядзаки, у него шикарные бабушки-пиратки».

Магазин «Бабушка–ракета» открыли на улице Коммунаров. В телеграм-канале владельцы рассказали , что название придумал их сын:

Где отдохнуть и поесть с детьми в Краснодаре:

Создатели пишут, что предлагают клиентам добрые и умные детские книги, кофе и послушать винил. Еще в продаже есть игрушки.

Судя по фото и видео, в магазине яркий интерьер — стены расписаны сюжетами из детских произведений. На территории оборудовали сцену для проведения спектаклей.