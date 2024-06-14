Где в Краснодарском крае продают самые дешевые и самые дорогие загородные дома? Вяснили аналитики
Аналитики сайта объявлений рассказали, в каких районах Краснодарского края продают самые бюджетные и самые дорогие загородные дома
Эксперты сайта объявлений Домклик составили тепловую карту стоимости типичного загородного дома площадью 100 кв. метров в Краснодарском крае:
Вот где в Краснодарском крае, согласно карте, предлагают самые бюджетные загородные дома:
- Староминский район — 1,8 млн рублей;
- Новопокровский район — 2,5 млн рублей;
- Ленинградский район — 2,7 млн рублей;
- Крыловский район — 2,9 млн рублей;
- Кущевский район — 2,9 млн рублей.
На карте видно, что все районы с бюджетными предложениями расположены в северной части региона и удалены от береговой линии. В основном здесь продают дома постройки 1960-1980-х годов.
Более дорогие дома продаются в следующих городах и районах:
- Сочи — 18,1 млн рублей;
- Геленджик — 12,5 млн рублей;
- Горячий Ключ — 8,7 млн рублей;
- Красноармейский район — 8,7 млн рублей;
- Анапский район — 8,5 млн рублей.
По оценкам Домклик, в Краснодаре цены на загородное жилье ниже. Стандартный дом площадью 100 кв. метров обойдется в 8,2 млн. рублей.
Почти все районы из топ-5 по стоимости также в лидерах по количеству выставленных объявлений. Так, например, в Сочи сконцентрировано 7,3% всего предложения в регионе (2-е место после Краснодара), в Анапе — 6,8% (3-е место), в Горячем Ключе — 2,5% (8-е место), в Геленджике — 2,3% (9-е место).
Дома в регионах с небюджетными ценами относительно новые — не старше 7 лет.
Общие тренды рынка загородного жилья в Краснодарском крае
Сравнение данных с показателями мая прошлого года показало:
- Практически во всех районах и населенных пунктах объем предложения увеличился.
Сильнее всего количество предложений выросло в Краснодаре (+69%) и районах неподалеку от столицы региона: Калининском (более чем в 2 раза), Брюховецком (+87%), Динском (+85%), Кореновском (+64%), Тимашевском (+43%).
Исключение составили в основном популярные прибрежные города Черного моря: Сочи (-40%), Туапсе (-40%), Анапа (-35%), Новороссийск (-17%). Снижение объема предложения в Домклик связывают с высокой покупательской активностью.
- Стоимость загородных домов выросла практически во всех районах и населенных пунктах края.
Сильнее всего цены выросли в северо-восточной части региона, в особенности в Белоглинском (+60%), Павловском (+32%) и Кавказском районах (+29%). Рост также отмечается в юго-восточной части, неподалеку от Сочи: в Отрадненском (+53%), Мостовском (+52%), Лабинском (+26%) районах.
В прибрежных курортных городах (таких как Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе) стоимость загородной недвижимости также увеличилась на 10-20%.
Двукратный разрыв между ценами на бюджет и премиум:
«Интерес к загородной недвижимости на черноморском побережье продолжает расти, что обусловлено рядом факторов: повышение качества жизни — люди стремятся к комфортному проживанию в экологически чистых районах с развитой инфраструктурой, инвестиционная привлекательность, развитие внутреннего туризма, сохраняющийся тренд на удаленную работу», — объясняет начальник управления прямых продаж Краснодарского отделения Сбербанка Ирина Хмиль.
Эксперты проанализировали объявления о продаже загородных домов на Доклик за май 2024-го. Для каждого района и населенного пункта Краснодарского края рассчитали медианную стоимость кв. метра загородного жилья и умножили ее на 100 кв. метров (медианное значение площади выставленных домов по региону). В исследовании не учитывали районы/населенные пункты с менее чем 10 объявлениями.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре средняя цена 1 кв. метра в новостройке превысила 150 тыс. рублей. В Ростове-на-Дону за «квадрат» придется отдать не меньше 120 тыс. рублей.