Где в Краснодарском крае продают самые дешевые и самые дорогие загородные дома? Вяснили аналитики

Аналитики сайта объявлений рассказали, в каких районах Краснодарского края продают самые бюджетные и самые дорогие загородные дома

Эксперты сайта объявлений Домклик составили тепловую карту стоимости типичного загородного дома площадью 100 кв. метров в Краснодарском крае:

© Изображение пресс-службы Домклик

Вот где в Краснодарском крае, согласно карте, предлагают самые бюджетные загородные дома: Староминский район — 1,8 млн рублей;

Новопокровский район — 2,5 млн рублей;

Ленинградский район — 2,7 млн рублей;

Крыловский район — 2,9 млн рублей;

Кущевский район — 2,9 млн рублей.

На карте видно, что все районы с бюджетными предложениями расположены в северной части региона и удалены от береговой линии. В основном здесь продают дома постройки 1960-1980-х годов.

Более дорогие дома продаются в следующих городах и районах: Сочи — 18,1 млн рублей;

Геленджик — 12,5 млн рублей;

Горячий Ключ — 8,7 млн рублей;

Красноармейский район — 8,7 млн рублей;

Анапский район — 8,5 млн рублей.

По оценкам Домклик, в Краснодаре цены на загородное жилье ниже. Стандартный дом площадью 100 кв. метров обойдется в 8,2 млн. рублей. Почти все районы из топ-5 по стоимости также в лидерах по количеству выставленных объявлений. Так, например, в Сочи сконцентрировано 7,3% всего предложения в регионе (2-е место после Краснодара), в Анапе — 6,8% (3-е место), в Горячем Ключе — 2,5% (8-е место), в Геленджике — 2,3% (9-е место). Дома в регионах с небюджетными ценами относительно новые — не старше 7 лет.

Общие тренды рынка загородного жилья в Краснодарском крае Сравнение данных с показателями мая прошлого года показало: Практически во всех районах и населенных пунктах объем предложения увеличился. Сильнее всего количество предложений выросло в Краснодаре (+69%) и районах неподалеку от столицы региона: Калининском (более чем в 2 раза), Брюховецком (+87%), Динском (+85%), Кореновском (+64%), Тимашевском (+43%). Исключение составили в основном популярные прибрежные города Черного моря: Сочи (-40%), Туапсе (-40%), Анапа (-35%), Новороссийск (-17%). Снижение объема предложения в Домклик связывают с высокой покупательской активностью.

Стоимость загородных домов выросла практически во всех районах и населенных пунктах края. Сильнее всего цены выросли в северо-восточной части региона, в особенности в Белоглинском (+60%), Павловском (+32%) и Кавказском районах (+29%). Рост также отмечается в юго-восточной части, неподалеку от Сочи: в Отрадненском (+53%), Мостовском (+52%), Лабинском (+26%) районах. В прибрежных курортных городах (таких как Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе) стоимость загородной недвижимости также увеличилась на 10-20%.

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«Интерес к загородной недвижимости на черноморском побережье продолжает расти, что обусловлено рядом факторов: повышение качества жизни — люди стремятся к комфортному проживанию в экологически чистых районах с развитой инфраструктурой, инвестиционная привлекательность, развитие внутреннего туризма, сохраняющийся тренд на удаленную работу», — объясняет начальник управления прямых продаж Краснодарского отделения Сбербанка Ирина Хмиль. Эксперты проанализировали объявления о продаже загородных домов на Доклик за май 2024-го. Для каждого района и населенного пункта Краснодарского края рассчитали медианную стоимость кв. метра загородного жилья и умножили ее на 100 кв. метров (медианное значение площади выставленных домов по региону). В исследовании не учитывали районы/населенные пункты с менее чем 10 объявлениями.