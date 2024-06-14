Где в Краснодарском крае продают самые дешевые и самые дорогие загородные дома? Вяснили аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Аналитики сайта объявлений рассказали, в каких районах Краснодарского края продают самые бюджетные и самые дорогие загородные дома

Эксперты сайта объявлений Домклик составили тепловую карту стоимости типичного загородного дома площадью 100 кв. метров в Краснодарском крае:

  • © Изображение пресс-службы Домклик
    © Изображение пресс-службы Домклик

Вот где в Краснодарском крае, согласно карте, предлагают самые бюджетные загородные дома:

  • Староминский район — 1,8 млн рублей;
  • Новопокровский район — 2,5 млн рублей;
  • Ленинградский район — 2,7 млн рублей;
  • Крыловский район — 2,9 млн рублей;
  • Кущевский район — 2,9 млн рублей.

На карте видно, что все районы с бюджетными предложениями расположены в северной части региона и удалены от береговой линии. В основном здесь продают дома постройки 1960-1980-х годов.

Более дорогие дома продаются в следующих городах и районах:

  • Сочи — 18,1 млн рублей;
  • Геленджик — 12,5 млн рублей;
  • Горячий Ключ — 8,7 млн рублей;
  • Красноармейский район — 8,7 млн рублей;
  • Анапский район — 8,5 млн рублей.

По оценкам Домклик, в Краснодаре цены на загородное жилье ниже. Стандартный дом площадью 100 кв. метров обойдется в 8,2 млн. рублей.

Почти все районы из топ-5 по стоимости также в лидерах по количеству выставленных объявлений. Так, например, в Сочи сконцентрировано 7,3% всего предложения в регионе (2-е место после Краснодара), в Анапе — 6,8% (3-е место), в Горячем Ключе —  2,5% (8-е место), в Геленджике — 2,3% (9-е место).

Дома в регионах с небюджетными ценами относительно новые — не старше 7 лет.           

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Сравнение данных с показателями мая прошлого года показало:

  • Практически во всех районах и населенных пунктах объем предложения увеличился.

Сильнее всего количество предложений выросло в Краснодаре (+69%) и районах неподалеку от столицы региона: Калининском (более чем в 2 раза), Брюховецком (+87%), Динском (+85%), Кореновском (+64%), Тимашевском (+43%).

Исключение составили в основном популярные прибрежные города Черного моря: Сочи (-40%), Туапсе (-40%), Анапа (-35%), Новороссийск (-17%). Снижение объема предложения в Домклик связывают с высокой покупательской активностью.

  • Стоимость загородных домов выросла практически во всех районах и населенных пунктах края.

Сильнее всего цены выросли в северо-восточной части региона, в особенности в Белоглинском (+60%), Павловском (+32%) и Кавказском районах (+29%). Рост также отмечается в юго-восточной части, неподалеку от Сочи: в Отрадненском (+53%), Мостовском (+52%), Лабинском (+26%) районах.

В прибрежных курортных городах (таких как Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе) стоимость загородной недвижимости также увеличилась на 10-20%.

Двукратный разрыв между ценами на бюджет и премиум:

«Интерес к загородной недвижимости на черноморском побережье продолжает расти, что обусловлено рядом факторов: повышение качества жизни — люди стремятся к комфортному проживанию в экологически чистых районах с развитой инфраструктурой, инвестиционная привлекательность, развитие внутреннего туризма, сохраняющийся тренд на удаленную работу», — объясняет начальник управления прямых продаж Краснодарского отделения Сбербанка Ирина Хмиль. 

Эксперты проанализировали объявления о продаже загородных домов на Доклик за май 2024-го. Для каждого района и населенного пункта Краснодарского края рассчитали медианную стоимость кв. метра загородного жилья и умножили ее на 100 кв. метров (медианное значение площади выставленных домов по региону). В исследовании не учитывали районы/населенные пункты с менее чем 10 объявлениями.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре средняя цена 1 кв. метра в новостройке превысила 150 тыс. рублей. В Ростове-на-Дону за «квадрат» придется отдать не меньше 120 тыс. рублей. 

Анапа Геленджик Горячий Ключ Деньги Жилье Красноармейский район Крыловский район Кущёвский район Ленинградский район Недвижимость Новопокровский район Сбербанк Сочи Староминский район Строительство Финансы Цены

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