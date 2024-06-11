Адвокат бывшей жены Сафонова опроверг, что тот погасил долг по алиментам в 60 млн рублей. Из-за долга вратарь ФК «Краснодар» не мог перейти в зарубежный клуб

Краснодарский край, В мире

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  • Матвей Сафонов © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
    Матвей Сафонов © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Юрист Максим Шилов сообщил, что экс-супруга вратаря Сафонова не получила деньги, хотя в СМИ сообщили об уплате алиментов в 60 млн рублей и снятии запрета на выезд за границу

11 июня журналист Иван Карпов сообщил о том, что с вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. По его словам, футболист оплатил долг по алиментам в 60 млн рублей и готовится к трансферу во франзузкий ПСЖ. 

Однако адвокат бывшей жены Сафонова Максим Шилов опроверг информацию об уплате алиментов.

«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из Сети», — сказал Шилов изданию «Спорт-Экспресс».

Переход во французский клуб ПСЖ. 23 мая спортивные СМИ сообщили, что Матвей Сафонов летом может перейти в парижский ПСЖ до 2029 года, позже эту информацию подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Сообщалось, что сумма трансфера составит 20 млн евро.

Развод и алименты. В феврале 2024 года Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Сафоновой, с которой он развелся в 2021 году. Суд обязал его платить алименты в размере 25% от доходов, а также оплатить долг в 60 млн рублей.

В мае 2024 года Сафонов подал заявление на экс-супругу за кражу 800 тысяч рублей с его карточки в 2021 году, когда они еще были в браке. Анастасия утверждает, что эти деньги футболист перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочери.

Как писали Юга.ру, 6 июня стало известно, что переход вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова во французский футбольный клуб ПСЖ находится под угрозой срыва. Футболисту запретили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. 

Алименты Долги Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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Адвокат бывшей жены Сафонова опроверг, что тот погасил долг по алиментам в 60 млн рублей. Из-за долга вратарь ФК «Краснодар» не мог перейти в зарубежный клуб
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