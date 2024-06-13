Краснодарцев приглашают на сабантуй: в программе татарские дискотека и выставка
В Краснодаре 15 июня отметят национальный татарский праздник сабантуй (6+)
Сообщество «Татары Краснодара» анонсировало на 15 июня празднование сабантуя. В программе: выступления сольных артистов и коллективов, народные игры и забавы, а также дискотека.
Мероприятие начнется в 14:00 в парке 30-летия Победы (улица Береговая, 146) у колеса обозрения. Вход свободный.
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