Краснодарцев приглашают на сабантуй: в программе татарские дискотека и выставка

Сообщество «Татары Краснодара» анонсировало на 15 июня празднование сабантуя. В программе: выступления сольных артистов и коллективов, народные игры и забавы, а также дискотека.

Мероприятие начнется в 14:00 в парке 30-летия Победы (улица Береговая, 146) у колеса обозрения. Вход свободный.