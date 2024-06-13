Краснодарцев приглашают на сабантуй: в программе татарские дискотека и выставка

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

В Краснодаре 15 июня отметят национальный татарский праздник сабантуй (6+)

Сообщество «Татары Краснодара» анонсировало на 15 июня празднование сабантуя. В программе: выступления сольных артистов и коллективов, народные игры и забавы, а также дискотека.

Мероприятие начнется в 14:00 в парке 30-летия Победы (улица Береговая, 146) у колеса обозрения. Вход свободный.

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Сабантуй («свадьба плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Первоначальная цель обрядов заключалась в задабривании духов плодородия, чтобы те благоприятствовали хорошему урожаю в новом году. Впервые праздник описал в 921 году арабский путешественник ибн Фадлан, прибывший в Булгар в качестве посла из Багдада.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 июня на пешеходной улице Чапаева пройдет фестиваль, посвящённый группе The Beatles. Под открытым небом прозвучат рок-н-ролльные баллады 1960-х.

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Краснодарцев приглашают на сабантуй: в программе татарские дискотека и выставка

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