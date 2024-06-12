Под Новороссийском проведут фестиваль «Цвет лозы»

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Краснодарском крае состоится ежегодный фестиваль вина. На нем представят новинки урожая 2023 года (18+)

Администрация Новороссийска анонсировала третий фестиваль «Цвет лозы», который состоится 15 июня в хуторе Семигорском на территории агротуристического комплекса «Винотеррия». Виноделы представят свои белые и розовые новинки урожая 2023 года.

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Запланированы открытые тематические дискуссии, презентации, концерты, ярмарка, работа «улочек» виноделов, ремесленников и художников, мастер-классы и игры, фудкорт и лаунж-зоны.

Начало программы в 12:00. Стоимость билетов 3000 рублей с человека. Для гостей фестиваля предусмотрен бесплатный групповой трансфер туда/обратно из Анапы и Новороссийска. Узнать подробности можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, инвесторы договорились с властями Кубани построить в Анапе и Новороссийске три винодельни за 5,1 млрд рублей к 2030 году.

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Под Новороссийском проведут фестиваль «Цвет лозы»
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