Под Новороссийском проведут фестиваль «Цвет лозы»

В Краснодарском крае состоится ежегодный фестиваль вина. На нем представят новинки урожая 2023 года (18+)

Администрация Новороссийска анонсировала третий фестиваль «Цвет лозы», который состоится 15 июня в хуторе Семигорском на территории агротуристического комплекса «Винотеррия». Виноделы представят свои белые и розовые новинки урожая 2023 года.

Читайте также: В Краснодарском крае за последние три года появилось 40 виноделен

Запланированы открытые тематические дискуссии, презентации, концерты, ярмарка, работа «улочек» виноделов, ремесленников и художников, мастер-классы и игры, фудкорт и лаунж-зоны. Начало программы в 12:00. Стоимость билетов 3000 рублей с человека. Для гостей фестиваля предусмотрен бесплатный групповой трансфер туда/обратно из Анапы и Новороссийска. Узнать подробности можно по ссылке.