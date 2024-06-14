Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великая красота»

Краснодарский край

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  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

В Краснодаре покажут фильм «Великая красота» 2013 года (18+)

Творческое объединение «22» анонсировало на 16 июня показ фильма «Великая красота» режиссёра Паоло Соррентино. По словам организаторов, картина попытается нам рассказать о том, что как бы бесконечно ни преображалась жизнь, самые главные вещи в ней часто бывают просты.

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«Великая красота» вошла в основную конкурсную программу 66-го Каннского кинофестиваля. Ленту удостоили «Оскаром», «Золотым глобусом» и премией BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Действие драмеди строится вокруг 65-летнего писателя и журналиста Джепа Гамбарделла. Он наблюдает за аристократами, политиками, преступниками, актёрами, священниками и художниками.

После просмотра состоится обсуждение ленты. Начало в 18:00. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 17 июня лекцию «Джим Джармуш: минимализм, поэзия и городские пейзажи». На встрече участники разберутся в особенностях киноязыка известного режиссера.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великая красота»
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