В сети появился трейлер фильма «Чужой: Ромул»
Зрители могут посмотреть премьерный трейлер хоррора «Чужой: Ромул» (18+)
5 июня кинокомпания Meloman Entertainment представила дублированную версию премьерного трейлера фильма ужасов «Чужой: Ромул». Ролик доступен на платформе YouTube.
Читайте также:
События новой ленты происходят между первой и второй частями франшизы, однако напрямую с ними не связаны. Картина расскажет о группе молодых колонистов, которые сталкиваются с ксеноморфами во время зачистки заброшенной космической станции.
Режиссёром и одним из сценаристов фильма выступил Феде Альварес («Тревожный звонок», «Не дыши»). Создатель франшизы Ридли Скотт взял на себя роль продюсера. «Чужой: Ромул» выйдет в мировой прокат 16 августа 2024 года.
Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают 15 июня посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.