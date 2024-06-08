В сети появился трейлер фильма «Чужой: Ромул»

События новой ленты происходят между первой и второй частями франшизы, однако напрямую с ними не связаны. Картина расскажет о группе молодых колонистов, которые сталкиваются с ксеноморфами во время зачистки заброшенной космической станции.

Режиссёром и одним из сценаристов фильма выступил Феде Альварес («Тревожный звонок», «Не дыши»). Создатель франшизы Ридли Скотт взял на себя роль продюсера. «Чужой: Ромул» выйдет в мировой прокат 16 августа 2024 года.