В сети появился трейлер фильма «Чужой: Ромул»

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Зрители могут посмотреть премьерный трейлер хоррора «Чужой: Ромул» (18+)

5 июня кинокомпания Meloman Entertainment представила дублированную версию премьерного трейлера фильма ужасов «Чужой: Ромул». Ролик доступен на платформе YouTube.

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События новой ленты происходят между первой и второй частями франшизы, однако напрямую с ними не связаны. Картина расскажет о группе молодых колонистов, которые сталкиваются с ксеноморфами во время зачистки заброшенной космической станции.

Режиссёром и одним из сценаристов фильма выступил Феде Альварес («Тревожный звонок», «Не дыши»). Создатель франшизы Ридли Скотт взял на себя роль продюсера. «Чужой: Ромул» выйдет в мировой прокат 16 августа 2024 года.

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В сети появился трейлер фильма «Чужой: Ромул»
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