Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Джима Джармуша

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре обсудят творчество режиссера Джима Джармуша (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 17 июня лекцию «Джим Джармуш: минимализм, поэзия и городские пейзажи». На встрече участники разберутся в особенностях его киноязыка, узнают кто они — герои Джармуша и к какому диалогу приглашает зрителей режиссёр.

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«Кинематограф Джармуша пронизан философскими размышлениями и поэзией повседневности. Он не делает ставку на спецэффекты и динамичный сюжет, а предпочитает неторопливое повествование и лаконичные диалоги», — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, забронировать место можно можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.

Джим Джармуш — американский кинорежиссёр, сценарист и музыкант, четырехкратный призёр Каннского кинофестиваля (в 1984, 1989, 1993 и 2005 годах). Самые известные работы: «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Пёс-призрак: путь самурая», «Выживут только любовники», «Патерсон».

Как писали Юга.ру, 11 июня в краснодарском выставочном зале откроется выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Турковы. Три поколения».

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