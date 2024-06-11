Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Джима Джармуша

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 17 июня лекцию «Джим Джармуш: минимализм, поэзия и городские пейзажи». На встрече участники разберутся в особенностях его киноязыка, узнают кто они — герои Джармуша и к какому диалогу приглашает зрителей режиссёр.

«Кинематограф Джармуша пронизан философскими размышлениями и поэзией повседневности. Он не делает ставку на спецэффекты и динамичный сюжет, а предпочитает неторопливое повествование и лаконичные диалоги», — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, забронировать место можно можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.

Джим Джармуш — американский кинорежиссёр, сценарист и музыкант, четырехкратный призёр Каннского кинофестиваля (в 1984, 1989, 1993 и 2005 годах). Самые известные работы: «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Пёс-призрак: путь самурая», «Выживут только любовники», «Патерсон».

Как писали Юга.ру, 11 июня в краснодарском выставочном зале откроется выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Турковы. Три поколения».