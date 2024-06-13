Muslim Friendly: в Сочи появилась первая халяльная гостиница

Две гостиницы в России прошли сертификацию Muslim Friendly. Один из отелей находится в горах Сочи

13 июня РИА Новости сообщило , что Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly двум российским гостиницам — «Роза Хутор» в Сочи и «Измайловская» в Москве.

Стандарт разрабатывали в «Центре компетенций Халяль» при Роскачестве и муфтии российских регионов. В отелях мусульманским гостям будут предоставлять Коран и коврики для совершения намаза, а в мини-баре не должно быть алкоголя. Также заведения Muslim Friendly должны иметь халяльные блюда в меню.

По словам руководителя организации Максима Протасова, сейчас в очереди на сертификацию находятся 30 заведений. Всего в 2024 году планируют выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам около 100 соответствующих документов.