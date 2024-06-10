Сочи примет гастрономический фестиваль «Кухня без границ»

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Международный фестиваль «Кухня без границ» пройдет в Сочи 24-30 июня (12+)

9 июня администрация Сочи анонсировала проведение на курорте международного фестиваля «Кухня без границ».

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Конкурс организовали в 2013 году для развития индустрии гостеприимства, кулинарного и гастрономического туризма, сохранения культуры и обычаев разных народов. Общепит вместе с общественными организациями и творческими коллективами презентуют блюда национальной и тематической кухни.

Организаторы принимают заявки на участие до 13 июня. График презентаций, куда пригласят жюри и зрителей, появится 16 июня.

Сам фестиваль пройдет в Сочи с 24 по 30 июня на различных площадках.

Как писали Юга.ру, в новые гостиничные комплексы Анапы, Сочи и Псебая инвестируют 103 млрд рублей.

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