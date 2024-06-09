Фарфор, графика и живопись. В Краснодаре покажут работы трех поколений династии Турковых

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фото предоставлено пресс-службой краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств

11 июня в краснодарском выставочном зале откроется выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Турковы. Три поколения» (0+)

6 июня пресс-служба краснодарского выставочного зала анонсировала выставку «Турковы. Три поколения». Она откроется 11 июня и продлится до 30 июня.

Редиски и монстры:

Основателями династии Турковых являются Николай Петрович и Эмма Артемовна. Они вместе работали на краснодарском фарфоро-фаянсовом заводе «Чайка» со дня его основания, а позже — на краснодарском творческо-производственном комбинате художественного фонда РСФСР. На выставке покажут фарфор их совместного авторства, а также графику и эскизы монументальных произведений Николая Петровича. 

Второе поколение представляет художник декоративно-прикладного искусства, гончар и преподаватель Виктор Турков. Посетители выставки смогут увидеть его керамические изделия. 

Самый молодой художник династии — Анастасия Чугунова-Туркова. Она представит работы, олицетворяющие три поколения семьи.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка «Хроники Тридевятого царства». Проект посвятили 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

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Фарфор, графика и живопись. В Краснодаре покажут работы трех поколений династии Турковых
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