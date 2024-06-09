Фарфор, графика и живопись. В Краснодаре покажут работы трех поколений династии Турковых

6 июня пресс-служба краснодарского выставочного зала анонсировала выставку «Турковы. Три поколения». Она откроется 11 июня и продлится до 30 июня.

Основателями династии Турковых являются Николай Петрович и Эмма Артемовна. Они вместе работали на краснодарском фарфоро-фаянсовом заводе «Чайка» со дня его основания, а позже — на краснодарском творческо-производственном комбинате художественного фонда РСФСР. На выставке покажут фарфор их совместного авторства, а также графику и эскизы монументальных произведений Николая Петровича.

Второе поколение представляет художник декоративно-прикладного искусства, гончар и преподаватель Виктор Турков. Посетители выставки смогут увидеть его керамические изделия.

Самый молодой художник династии — Анастасия Чугунова-Туркова. Она представит работы, олицетворяющие три поколения семьи.