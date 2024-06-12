Краснодарцев приглашают на лекцию «Жить по ценностям: как это?»
В Краснодаре пройдет психологическая лекция, посвященная ценностям (16+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Жить по ценностям: как это?». Встречу 14 июня проведет бизнес-тренер, коуч ICF, член философской школы «Новый Акрополь» Мария Виноградова.
Программа:
- что такое жизненные ценности и какими они бывают;
- как отличить свои ценности от навязанных;
- как знание своих ценностей помогает в карьере и личной жизни.
«Встреча будет интересна всем, кто ищет устойчивые ориентиры в своей жизни и заинтересован в самопознании и саморазвитии», — считают организаторы.
Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 17 июня лекцию «Джим Джармуш: минимализм, поэзия и городские пейзажи». На встрече участники разберутся в особенностях его киноязыка, узнают кто они — герои Джармуша и к какому диалогу приглашает зрителей режиссёр.