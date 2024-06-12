Краснодарцев приглашают на лекцию «Жить по ценностям: как это?»

Программа:

что такое жизненные ценности и какими они бывают;

как отличить свои ценности от навязанных;

как знание своих ценностей помогает в карьере и личной жизни.

«Встреча будет интересна всем, кто ищет устойчивые ориентиры в своей жизни и заинтересован в самопознании и саморазвитии», — считают организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.