Краснодарцев приглашают на лекцию «Жить по ценностям: как это?»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре пройдет психологическая лекция, посвященная ценностям (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Жить по ценностям: как это?». Встречу 14 июня проведет бизнес-тренер, коуч ICF, член философской школы «Новый Акрополь» Мария Виноградова.

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Программа:

  • что такое жизненные ценности и какими они бывают;
  • как отличить свои ценности от навязанных;
  • как знание своих ценностей помогает в карьере и личной жизни.

«Встреча будет интересна всем, кто ищет устойчивые ориентиры в своей жизни и заинтересован в самопознании и саморазвитии», — считают организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 17 июня лекцию «Джим Джармуш: минимализм, поэзия и городские пейзажи». На встрече участники разберутся в особенностях его киноязыка, узнают кто они — герои Джармуша и к какому диалогу приглашает зрителей режиссёр.

Афиша Краснодар Лекции Образование Психология

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